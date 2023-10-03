Türkiye Pavilyonu Expo Doha 2023'te Ziyaretçilere Açıldı

Katar'da düzenlenen Expo Doha 2023'te Türkiye pavilyonu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla ziyaretçilere açıldı. Türkiye'nin tarım ve bahçecilik alanındaki yenilikçi adımları ve çevre bilinci vurgulanan pavilyonda, ülkenin zengin bahçe kültürü, bitki örtüsü, coğrafya, tarih, çevre, tarım ve gıda zenginlikleri sergileniyor.

Katar'da "Yeşil Çöl, Daha İyi Çevre" sloganıyla düzenlenen Expo Doha 2023'te, Türkiye pavilyonu Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla ziyaretçilere açıldı.

Açılışta, Ticaret Bakanı Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve iş insanları eşlik etti.

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuarda Türkiye alanlarını Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın birlikte hazırladığını belirterek, "Bu Yeşil Expo'nun en büyük ve en güzel standını Türkiye olarak biz hazırladık. Bu, Katar ile olan ilişkilerimize verdiğimiz büyük önemi gösteriyor." dedi.

Türkiye ile Katar'ın stratejik iş birliğiyle başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayan Bolat, iki ülke arasında yakın zamanda imzalanan ekonomik ve ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ticari ilişkilerin daha da gelişeceğini söyledi.

Bolat, Türkiye'nin milyonlarca turiste ve yabancı yatırımcıya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Herkese çağrıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'ye gezmek için gelen turistler Türkiye ile ticaret yapmak isteyenler ve mülteciler bizim misafirimizdir. Biz onlara geleneksel Türk misafirperverliğinin en iyi örneklerini sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türk tarımını tanıtacağız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) "Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma" konulu Bakanlar Konferansına katıldığını bildirdi.

Türkiye'nin 2 yıl önceki konferansa ev sahipliği yaptığını ve bu süreçte konferansın başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Yumaklı, ev sahipliğinin Katar'a teslim edildiğini belirtti.

Ziyareti kapsamında Expo Doha'da da incelemelerde bulunduğunu aktaran Yumaklı, "Şimdi de burada bizim Türk pavilyonunun açılışına geldik. Türkiye'den gelen iş insanlarımız da burada. Pavilyonda, Türkiye'yi 7 bölgesiyle temsil eden bir konsept var. Burada, tarımın dünü ve bugünüyle alakalı misafirlerimize Türk tarımı hakkında bilgi vermeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bir konsept hazırlanmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye pavilyonu 1.024 metre karelik bir alanda kurulu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, tarım ve bahçecilik alanında 88 ülke ve birçok uluslararası kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilecek Expo Doha'nın ana teması olarak "Yeşil Çöl, Daha İyi Çevre" olarak belirlendi.

Türkiye pavilyonu ise "Modern Tarım, Teknoloji ve İnovasyon, Çevresel Farkındalık ve Sürdürülebilirlik" alt temalarının tümünü kapsayacak fikirlerle tasarlandı. Bu kapsamda, "daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya" için Türkiye'nin öncü rol üstlenme iradesini yansıtmayı hedefleyen "Bahçeciliğin Anavatanı" teması belirlendi.

Bu vizyon ve fikirler doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı himayesinde 1.024 metre karelik bir alanda fuarın en büyük yerleşim alanlarından biri olan Türkiye pavilyonu kuruldu.

Pavilyonda hem ülkenin bereketli topraklarını oluşturan 7 bölgesinin kültürel değerleri ve tarımsal faaliyetleri sergilenecek hem de ülkenin tarımının geçmişten geleceğe yenilikçi adımlarla ilerleyen serüveni anlatılacak.

Expo Doha 2023'te, Türkiye pavilyonu, "Bahçeciliğin Ana Vatanı" mottosu ışığında; ülkenin zengin bahçe kültürü, bitki örtüsü, coğrafya, tarih, çevre, tarım ve gıda zenginliklerini en etkileyici ve açıklayıcı şekilde sergilemesi için tasarlandı.

Öte yandan, pavilyonda, Cumhuriyetin yüzüncü yıl vizyonu ile ülkenin tarımında kullanılan teknoloji ve üretimi buluşturan, sürdürülebilirlik ve doğal enerji kullanımına yönelik yenilikçi çözümleri de sergilenecek.

Fuarın Türkiye bölümünde, daha sağlıklı bir dünya ve doğanın geleceğine dair neler yapılması gerektiği ve çözüm önerilerine yönelik Karbon Ayak İzi Ölçümü, kendi enerjisini kendi üreten dijital Güneş Enerjili İncir Ağacı, 7 Bölge 4 Mevsim Türkiye Sergisi, endemik bitkiler sergisi ve topraksız tarım seraları gibi birçok önemli detay da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Expo Doha, 28 Mart 2024'e kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.