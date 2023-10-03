Türkiye Pavilyonu Expo Doha 2023'te Ziyaretçilere Açıldı

Katar'da "Yeşil Çöl, Daha İyi Çevre? sloganıyla düzenlenen Expo Doha 2023'te, Türkiye pavilyonu Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla ziyaretçilere açıldı. İki bakan, iki ülke arasındaki iş birlikleri ve ikili ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Katar'ın başkenti Doha'da 28 Mart 2024 tarihine kadar Al Bidda Park'ta devam edecek olan Expo Doha 2023'te Türkiye pavilyonu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla ziyaretçilere açıldı. Türkiye pavilyonu 'Modern Tarım, Teknoloji ve İnovasyon, Çevresel Farkındalık ve Sürdürülebilirlik' alt temalarının tümünü kapsayacak fikirlerle tasarlandı. Bu kapsamda, daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için Türkiye'nin öncü rol üstlenme iradesini yansıtmayı hedefleyen 'Bahçeciliğin Anavatanı' teması belirlendi.

Pavilyonun açılışı mehteran takımı gösterisi, halk oyunları gösterisi ve kurdele kesimiyle gerçekleşti. Bakan Bolat ve Yumaklı açılışın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

BOLAT: İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE DAİR ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİK

Standın Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın birlikte hazırladığına değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açılış sonrası yaptığı konuşmasında, 'Yeşil Expo'nun en büyük ve en güzel standını Türkiye olarak biz hazırladık. Bu Katar ile olan ilişkilerimize verdiğimiz büyük önemi gösteriyor ve bugünkü açılışı da iki bakan Türkiye'yi temsilen birlikte katıldık. Biz Türkiye olarak her hal ve şartta Katar ile siyasi ilişkilerimiz de ekonomik, ticaret, turizm yatırım ilişkilerimizde adeta stratejik müttefik konumunda başarılı ortak çalışmalar yapıyoruz. İnşallah daha da ilerleterek büyüyeceğiz. Yakında TBMM de onaylanacak ekonomik ve ticaret ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle bu ilişkiler daha da gelişecek. Katarlı iş insanlarıyla Türk iş insanları ihracatçılarımız ikili iş görüşmeleri yaptılar. Biz de iki ülke ilişkilerine dair önemli mesajlar verdik' ifadelerini kullandı.

BOLAT: TÜRKİYE'YLE TİCARET YAPMAK İSTEYENLER VE MÜLTECİLER BİZİM MİSAFİRİMİZDİR

Dün sabah gerçekleşen basın toplantısına da değinen Bolat, 'İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin önemi ve gelecekteki yapılacak işler konusunda bilgiler verdik. Ama özellikle bir konunun da altını çizmek istedik; maalesef Türkiye'mizde on milyonlarca turistin geldiği ve 4 milyonun üzerinde mültecilere ev sahipliği yaptığımız ve yabancıların yaşadığı ortamda bu yaz bir kaç tane meydana gelen münferit darp hadisesini iki tarafta da abartılı bir şekilde istismar edip sanki ırkçılık ve Arap düşmanlığı varmış gibi yansıtmak isteyenlere karşı asla böyle bir şey olmadığını vurguladık. Bunlar birkaç kişi arasındaki münferit, adli konulardı. Emniyetimiz, adliyemiz Türkler arasında olduğu gibi yabancılar arasındaki olaylarda da kanunları ne diyorsa eşit bir şekilde işlem yaptı bunu vurguladık. Bizim başımıza burada ve başka bir ülkede bir darp hadisesi meydana gelse bunun da asla Türk düşmanlığı olarak nitelendirilmeyeceğini vurgulamış olduk. Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'ye gezmek için gelen turistler Türkiye ile ticaret yapmak isteyenler ve mülteciler bizim misafirimizdir. Biz onlara geleneksel Türk misafirperverliğinin en iyi örneklerini her zaman sunduk, tarih boyunca yine sunuyoruz. Türkiye Katar dostluğu ve iş birliğinin çok daha yukarılara çıkmasını temenni ediyoruz' diye konuştu.

YUMAKLI: TÜRK KATAR DOSTLUĞU YARIN DA DEVAM EDECEKTİR

İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı için Katar'da olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'İki yıllık süre içerisinde daha önce Türkiye'nin ev sahipliğinde konuşulmuş olan başlıkları bu süre içerisinde neler oldu, neler yaptık, şeklinde de bizim anlatma ve tecrübelerimizi paylaşma imkanımız oldu. Toplantının sonrasında, burada bizim Türk pavilyonun açılışı için geldik. Türkiye'den gelmiş iş adamlarımız var, Türkiye'yi 7 bölgesiyle temsil eden bir konsept var. Buradaki amaç kendi bakanlığım yönünde tarımın dünü ve bugünüyle alakalı, geldiği yerle alakalı, en azından burayı izleyenlere, buraya gelenlere Türk tarımı hakkında da bilgiler vermek üzere buraya gelen ziyaretçilere bunu göstermek adına da bir konsept hazırlanmış. Türk Katar dostluğu bundan önce olduğu gibi bugün de, bundan sonra da, yarın da, devam edecektir. Her konuda birbirlerine destekleyen, birbirlerini anlayan, uluslararası arenada birbirlerinin tezlerini her zaman için ön planda tutan iki ülke olarak iş birliklerimiz devam edecek' ifadelerini kullandı.