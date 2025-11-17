Haberler

Türkiye Özel Sektörünün Yurt Dışından Kredi Borcu 206,2 Milyar Dolar Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eylül sonu itibarıyla, Türkiye özel sektörünün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar ABD doları artarak 206,2 milyar ABD doları oldu. Uzun vadeli kredi borçu önemli bir artış gösterirken, kısa vadeli borçlarda küçük bir azalma gözlemlendi.

Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar ABD doları artarak 206,2 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar ABD doları artarak 206,2 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 10,3 milyar ABD doları artarak 196,3 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,6 milyar ABD doları azalarak 9,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 8,0 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,7 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 8,8 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,5 milyar ABD doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar ABD doları azalmış, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

196,3 ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sının ABD doları, yüzde 32,5'inin Euro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 7,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 9,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 29,2'sinin ABD doları, yüzde 19,7'sinin Euro, yüzde 49,0'ının Türk lirası ve yüzde 2,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Eylül sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 64,1 milyar ABD doları olduğu görüldü. Bu tutarın 41,1 milyar ABD doları bankalara, 17,6 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,3 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Vedanın ardından çok konuşulacak iddia! Hijyenine dikkat etmiyormuş
Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı

Bu adamı kim durduracak?
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.