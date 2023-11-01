Türkiye, Özbekistan'ın taşımacılık potansiyeline önem veriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Özbekistan'ın taşımacılık potansiyeline önem verdiğini belirterek, Doğu-Batı Trans-Hazar Geçişli Orta Koridor'un büyük önem taşıdığını söyledi. Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı ile bir araya gelerek kara yolu ve demir yolu taşımacılığı, posta, e-ticaret, uydu teknolojileri ve telekomünikasyon ile ulaştırma alanında işbirliği konularını ele aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Özbekistan'ın taşımacılık potansiyeline önem verdiğini belirterek "Doğu-Batı Trans-Hazar Geçişli Orta Koridor bizim için oldukça büyük önem teşkil ediyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ulaştırma Bakanları 12. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, görüşmede, iki ülke arasında kara yolu ve demir yolu taşımacılığı, posta, e-ticaret, uydu teknolojileri ve telekomünikasyon ile ulaştırma alanında AR-GE konularında işbirliği yapılmasının yanı sıra mevcut ve potansiyel imkanlar ele alındı.

Görüşmede Özbek mevkidaşına "Ulaştırma alanında sizlerle oldukça memnuniyet verici adımlar atmaktayız." diyen Uraloğlu, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi, stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimize uygun şekilde geliştirmek ve ticaretimizin önünde oluşan engelleri birer birer kaldırmamız gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, kara yolu taşımacılığında transit ve ikili taşımaların serbestleştirilmesi konusunda 25 Ekim 2017'de imzalanan "Karayolu Taşımacılığı Anlaşması" ile kara yolu yük taşımacılığı alanında iki ülke arasındaki işbirliğine zemin oluşturduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Bu zemin üzerinde yük taşımalarımızın yanı sıra ikili ticaretimiz oldukça başarılı boyutlara ulaştı. Bununla birlikte, daha da geliştirmeye müsait bir ticaret potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Bunun için taşımacılığın maliyetini düşürecek ve karlılığını artıracak uygulamalara geçmemizde yarar görüyorum. Bu açıdan ticaretin geliştirilmesi için geçiş belgesi teatisinin transit ve ikili taşımalarda kaldırılması gerektiği kanaatindeyim.

Demir yolu taşımacılığında koridorların etkin kullanımı ve teknik işbirliğinde bildiğiniz üzere Doğu-Batı Trans-Hazar Geçişli Orta Koridor bizim için oldukça büyük önem teşkil ediyor. Orta Koridor'un stratejik önemi uluslararası ticaret, coğrafi konum ve güvenlik açısından sağladığı avantajlar nedeniyle günümüzde daha da vurgulanmaktadır.

Biz de bölge ülkelerine yaptığımız taşımalarda demir yolunun payını artırmak istiyoruz. Gerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı gerekse Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde yapılan güzergah oluşturma çalışmaları ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Ülkelerimiz demir yolu taşımacılık güzergahının verimliliğini artırarak hem ikili ticaretimizi hem de ülkelerimizin Çin-Avrupa arasındaki taşımacılık hacminden aldığı payı artırabiliriz. Türkiye olarak, Özbekistan'ın taşımacılık potansiyeline önem veriyoruz."

Uraloğlu, ayrıca Türkiye'nin demir yolu araçları üretimi ve bakımı konusunda yetkin kuruluşlarının bulunduğunu hatırlatarak "Demir yolu araçlarının temini, bakımı, modernizasyonu konularında da teknik işbirliği yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yarın EİT Ulaştırma Bakanları 12. Toplantısı'na katılacak. Toplantıda kara yolu taşımacılığı, demir yolu taşımacılığı, denizcilik ve sivil havacılık alanlarında EİT'ye üye ülkelerle mevcut ve potansiyel işbirliği imkanları ele alınacak.