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Türkiye Oyun Teknolojisi Ekosisteminde 10 Yılda 5 Unicorn Daha Bekleniyor

Türkiye Oyun Teknolojisi Ekosisteminde 10 Yılda 5 Unicorn Daha Bekleniyor
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Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, Türkiye'nin oyun teknolojisi ekosisteminin hızlı büyümesiyle önümüzdeki 10 yıl içinde en az 5 unicorn daha çıkabileceğini belirtti. Kasapoğlu, Ar-Ge firmaları ve mühendisleri ile uluslararasılaşma stratejisi hakkında bilgi verdi.

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, Türkiye'nin oyun teknolojisi ekosisteminin çok hızlı büyüdüğünü belirterek, ülkenin 10 yıl içinde bu alanda en az 5 unicorn daha çıkartabileceğini söyledi.

Kasapoğlu, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Avrupa'nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush'ta, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Entertech İstanbul Teknokent'in, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa gibi 2 AR-GE üniversitesinin paydaş olduğu tek teknokent olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Tabii bu kadar geniş bir çatı altında yer almak bize birçok avantaj sağlıyor. Bunların başında üniversitemizdeki beşeri sermayeye erişim avantajımız var. Üniversitemizde 100 bine yakın öğrencimiz var, 6 bin tane akademisyenimiz var, milyonlarca mezunumuz var. Bu değerlere erişim avantajımız var." ifadelerini kullandı.

Üniversitede üretilen bilimsel ve akademik bilgiyi kullandıklarını bildiren Kasapoğlu, üniversitenin patentlerine, tezlerine, projelerine ve laboratuvarlarına erişim imkanına sahip olduklarını söyledi.

"Şubat 2025'te Londra'da ofis açacağız"

Muhammed Kasapoğlu, Entertech İstanbul Teknokent'in; 150'nin üzerinde AR-GE firması ve 1500'ün üzerinde AR-GE mühendisine ev sahipliği yaptığını belirterek, "5 yıllık bir stratejik plan hazırladık. Bu plan kapsamında teknokentimizi nasıl cazip hale getirebiliriz? Dedik ki 'bugün Türkiye'de muafiyetler olmasa girişimciler niye Entertech İstanbul Teknokent'e gelsin?' 3 önemli konu tespit ettik. Bunlardan birincisi, uluslararasılaştırma. Yani eğer girişimcilerimizi yurt dışına açabilirsek, onlara yurt dışından müşteri ve yatırımcı bulabilirsek, oradaki finansa erişimi sağlayabilirsek daha cazip hale gelebiliriz." diye konuştu.

Entertech İstanbul Teknokent olarak girişimcileri küresel sahneye taşıma amacıyla Amsterdam'daki ofisin ardından Şubat 2025'te Londra'da ofis açacaklarını bildiren Kasapoğlu, Slush 2024'e 4 adet oyun girişimi getirdiklerini dile getirdi.

"Dünyayı 3-4 girişimci yönetiyor"

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Kasapoğlu, "dünyayı 3-4 girişimcinin yönettiğini" söyleyerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla girişimcilik ekosistemi çok önemli. Yakın zamanda girişimlere yatırım yapmak için bir fon kuruyoruz. Bu fonla kendi girişimlerimizi fonlamayı planlıyoruz. Çünkü fon çok önemli. Girişimci, fon neredeyse oraya gidiyor. Fon yurt dışında ise yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla bizim kendi güçlü fonlarımızın olması lazım.

5 yılda 25 tane girişime yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından oyun kümelenmesiyle projemizle ilgili destek alacağız. Kümelenmede YTÜ Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknokent, StartGate Tekmer, Biruni Teknopark, Bilişim Vadisi gibi 50'ye yakın paydaş var. Dolayısıyla amacımız, oyun alanındaki firmaları ve stüdyoları kümelendirmek ve rekabet öncesi iş birliği yapmak. Bu amaçla çalışıyoruz."

Türkiye'nin oyun teknolojisi ekosisteminin çok hızlı büyüdüğünü vurgulayan Kasapoğlu, "Şu anda Türkiye'de 7 unicorn var. Bunlardan 2'si oyun alanında. Benim tahminim, önümüzdeki 10 yıl içinde oyun teknolojisinde en az 5 unicorn daha çıkartırız." dedi.

"Unicorn" ifadesi, genellikle girişim sermayesiyle büyüyen ve değeri 1 milyar doların üzerine çıkan şirketler için kullanılıyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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