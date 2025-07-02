Türkiye Otomotiv Pazarında Yüzde 5,1 Artış

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 607 bin 379 adede ulaştı. Haziran ayında ise otomobil satışları yüzde 6,6, hafif ticari araç satışları ise yüzde 32,4 oranında yükseldi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artarak 607 bin 379 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre,Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artarak 607 bin 379 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak 488 bin 3 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,8 artarak 119 bin 376 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Haziran ayında yüzde 11,1, otomobil pazarı yüzde 6,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 32,4 oranında arttı. Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Haziran ayına göre yüzde 11,1 artarak 118 bin 13 adet oldu. Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 93 bin 676 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 32,4 artarak 24 bin 337 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 46,6 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,3 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 52 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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