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Türkiye Otomotiv Endüstrisinin Temmuz İhracatı Yüzde 15 Arttı

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Türkiye otomotiv endüstrisinin Temmuz ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 artışla 3,1 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin aldığı pay da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomotiv endüstrisinin Temmuz ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 artışla 3,1 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin aldığı pay da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomotiv endüstrisinin Temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 3 milyar 123 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 15,5 artarak 1 milyar 233 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı yüzde 36,7 artarak 1 milyar 160 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 26,8 artışla 497 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 16,4 azalışla 141 milyon dolar ve çekiciler ihracatı yüzde 70 azalışla 61 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 0,1 arttı. Önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 44, Fransa'ya yüzde 32, İtalya'ya yüzde 3 ve Romanya'ya yüzde 61 ihracat artışı yaşandı. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 155, Fransa'ya yüzde 6, İtalya'ya yüzde 87, Polonya'ya yüzde 25, İspanya'ya yüzde 38, Almanya'ya yüzde 50 ihracat artışı oldu.

Geçen ay endüstrinin en büyük pazarı Birleşik Krallık olurken, bu ülkeye yüzde 79 artışla 457 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya yüzde 0,6 azalışla 377 milyon dolar ihracat yapıldı. Üçüncü büyük pazar Fransa'ya yüzde 14,4 azalışla 288 milyon dolar ihracat yapılırken, İtalya'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 17,6, Polonya'ya yüzde 6,2, Slovenya'ya yüzde 63,9, ABD'ye yüzde 58, Romanya'ya yüzde 41,1 ihracat artışı yaşandı. Böylece ilk 10 pazar içinde Almanya, Fransa ve yüzde yüzde 19,4'lük oranla Belçika'ya ihracat düşüşü yaşanmış oldu.

Temmuz'da en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği'ne yüzde 8,6 artışla 2 milyar 34 milyon dolar ihracat yapılırken, bu ülke grubunun payı yüzde 65 oldu. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 16,9 pay ile ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 69 arttı. Afrika ülkelerine yüzde 13 ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 27 ihracat düşüşü yaşandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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