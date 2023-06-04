Türkiye Otomotiv Endüstrisi Mayıs Ayında Tarihinin En Yüksek İhracatını Gerçekleştirdi

Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen ay gerçekleştirdiği 3 milyar dolarlık dış satımla bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı ihracatına imza attı. İhracatın yüzde 14'lük payla Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer aldığı açıklandı. İlk 10 ülkenin 7'sine çift haneli ihracat artışı yaşandı. Sektörün bu yılki ihracat hedefi 34 milyar dolar.

Türkiye otomotiv endüstrisinin, geçen ay gerçekleştirdiği 3 milyar dolarlık dış satımla bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı ihracatına imza attığı bildirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 3 milyar 29 milyon 593 bin dolar oldu.

Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı dış satımına imza atan sektör, Türkiye ihracatında yüzde 14'lük payla yine ilk sırada yer aldı.

En büyük ürün grubu tedarik endüstrisinde yüzde 40 artış

Otomotiv sektörünün en büyük alt ürün grubu tedarik endüstrisinin mayıs ihracatı, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 40 artarak 1 milyar 288 milyon dolar oldu.

Geçen ay "binek otomobiller" ihracatı yüzde 26 artışla 956 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 0,5 azalışla 373 milyon dolar, "çekiciler" ihracatı yüzde 61 artışla 187 milyon dolar ve "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 110 artışla 179 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk 10 ülkenin 7'sine çift haneli ihracat artışı yaşandı

Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 36 artışla 426 milyon dolar ihracat yapılırken Fransa'ya yüzde 35 artışla 411 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 24 artışla 273 milyon dolar dış satım gerçekleştirildi.

İtalya'ya yüzde 44,5, İspanya'ya yüzde 57, Polonya'ya yüzde 32, Belçika'ya yüzde 31, Rusya'ya yüzde 172 ihracat artışı yaşandı.

İlk 10 ülkenin 7'sine ihracatta çift haneli, Rusya'ya satışlarda ise üç haneli artış oldu.

Ülke grubu bazında yüzde 67,5 payla ilk sırada yer alan AB ülkelerine yüzde 33 artışla 2 milyar 46 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yüzde 10,6 payla ikinci sırada yer alan diğer Avrupa ülkelerine ihracat yüzde 25 arttı.

Mayıs ayında Bağımsız Devletler Topluluğu'na ihracat da yüzde 102 yükseldi.

Sektörün bu yılki ihracat hedefi 34 milyar dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisi ihracatının artmaya devam ettiğini vurguladı.

Sektörün 2022 yılına kadar 16 yıldır kesintisiz ihracat lideri olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Geçen yıl pandemi sonrası oluşan çip krizi nedeniyle ihracat talebi olmasına rağmen bir miktar kayıp yaşadık ve 2022 yılını ikinci sektör olarak kapattık. Bu yıl liderliği de geri aldık, ilk beş ayda liderliğimiz sürüyor. Üstelik bu başarıyı pandemi ile başlayan ve izleri halen süren çip krizi, Ukrayna-Rusya Savaşı ve tedarik zincirlerinde yaşanan problemler gibi çoklu sorunlara rağmen elde ettik. Bu yıl 34 milyar dolarla otomotiv endüstrisinde tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkisinin daha da azalmasıyla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz."