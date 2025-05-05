Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yüzde 2,7 Büyüyerek 381 Bin 636 Araca Ulaştı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 381 bin 636 olarak kaydedildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Nisan 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 309 bin 204, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,4 düşüşle 72 bin 432 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki senenin aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 105 bin 352, aynı dönemde otomobil satışları ise yüzde 39 artarak 85 bin 411 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 37,8 büyüyerek 19 bin 941 olarak kayıtlara geçti.

Pazarın yüzde 81,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 171 bin 562 ile yüzde 55,5 pay, B segmenti otomobiller 79 bin 242 ile yüzde 25,6 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 60,7 pay ve 187 bin 660 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 22,9 pay ve 70 bin 852 satışla sedan, yüzde 15,3 pay ve 47 bin 408 adetle H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 149 bin 500 ile yüzde 48,3 pay, hibrit otomobil satışları 88 bin 856 ile yüzde 28,7 pay, elektrikli otomobil satışları 42 bin 856 ile yüzde 13,9 pay, dizel otomobil satışları 26 bin 155 ile yüzde 8,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 1837 adetle yüzde 0,6 pay aldı.

Elektrikli otomobil satışları arttı

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 75,7 artarak yüzde 11,6 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 157,8 artarak yüzde 2,3 paya sahip oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 22,5 azalarak yüzde 56,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,5 artarak yüzde 0,6 pay alırken, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 20,3 artarak yüzde 0,3 pay olarak kaydedildi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 292 bin 573 ile yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 16 bin 631 adetle yüzde 5,4 paya ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74,6 pay ve 54 bin 4 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,5 pay ve 7 bin 609 adetle ikinci sırada yer aldı.