Haberler

Türkiye, OECD Ülkeleri Arasında Ekonomisi En Hızlı Büyüyen 4. Ülke Oldu

Güncelleme:
Türkiye, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyüyerek OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 4. ülke konumuna yükseldi. Bu büyüme, Türkiye'nin arka arkaya 21 çeyrektir sürdürdüğü ekonomik performansının bir göstergesi.

Türkiye, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye, uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü.

Arka arkaya 21 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye, bu değerle, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında da söz konusu dönemde en yüksek büyüme gösteren 4'üncü ülke oldu.

Yüzde 10,5 büyüyen İrlanda ve yüzde 3,9 büyüyen Danimarka, OECD ülkeleri arasında ilk iki sırada yer aldı.

Polonya, bugün açıklanan nihai verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 büyüyerek 3'üncü sırada dikkati çekti. Sıralamada 4'üncülüğü alan Türkiye'yi, yüzde 3,6'lık büyüme oranıyla Kolombiya takip etti.

Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Meksika, Finlandiya ve Japonya'nın ekonomisi ise üçüncü çeyrekte küçüldü.

Ekonomisi en fazla küçülen ülke, yüzde 1,8 ile Japonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,6 daralmayla Finlandiya ve yüzde 0,1 ile Meksika takip etti.

Türkiye, G20'de 5'inci sırada

Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,7 ile 5'inci sırada yer aldı.

G20 ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte yıllık bazda ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 8,2 ile Hindistan oldu.

Bu ülkeyi yüzde 5,04 ile Endonezya, yüzde 5 ile Suudi Arabistan ve yüzde 4,8 ile Çin izledi.

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkelerinin üçüncü çeyrek büyüme oranları (yüzde) şöyle:

OECD ÜlkeleriBüyüme OranıOECD ÜlkeleriBüyüme Oranı

G-20 ÜlkeleriBüyüme Oranı
İrlanda10,5Slovenya1,7

Hindistan8,2
Danimarka3,9Hollanda1,6

Endonezya5,04
Polonya3,8Şili1,6

Suudi Arabistan5
Türkiye3,7Birleşik Krallık1,3

Çin4,8
Kolombiya3,6İzlanda1,2

Türkiye3,7
İsrail3,5Belçika1

Kanada2,6
Çekya2,8Fransa0,9

Güney Kore1,7
İspanya2,8Slovakya0,9

Birleşik Krallık1,3
İsveç2,6Avusturya0,6

Fransa0,9
Kanada2,6İtalya0,6

İtalya0,6
Letonya2,5Macaristan0,6

Rusya0,6
Portekiz2,4Almanya0,3

Almanya0,3
Norveç2,1Meksika-0,1

Meksika-0,1
Litvanya2Finlandiya-0,6

Japonya-1,8
Güney Kore1,7Japonya -1,8

