Türkiye Nükleer Enerjiye Sahip Olmak Zorunda

Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'daki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı standını ziyaret etti.

Burada gençlere hitap eden Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki hedeflerini anlattı.

İlk kez geçen yıl TEKNOFEST kapsamında Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması düzenlendiğini anımsatan Bayraktar, bu yıl ise İstanbul Küçükçekmece'de yapılan yarışmada ilk dörde kalan projeleri dinleme imkanı bulduğunu aktardı.

Yarışmanın Türkiye'nin nükleer geleceği açısından önemli olduğunu kaydeden Bayraktar, "Ülkemizin nükleer geleceğine dair çok önemli bir yarışmaydı. Bundan sonra da büyüyerek devam edecek." ifadesini kullandı.

Dünyada elektrik ve enerji ihtiyacının arttığını, bu nedenle temiz ve yerli kaynakların önem kazandığını vurgulayan Bayraktar, "Bu soruna bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Onun için burada yapılan bütün yarışmalar, özellikle nükleer teknoloji alanındaki yarışma bizler için bu anlamda önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirme noktasında enerji verimliliğinin önemine işaret ederek, yenilenebilir enerjiyi ve kendi temiz kaynaklarını önceleyen bir ülke olarak bu yakıtlardan elektrik üretme konusunda en üst düzeyde olunması gerektiğini dile getirdi.

Bu kapsamda nükleer enerjinin de önemli bir alan olduğuna değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyadaki birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi mutlak suretle nükleere sahip olmak zorunda. Kesintili kaynakların yanına mutlaka temiz, kesintisiz baz yük dediğimiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız. Şimdi ilk reaktörlerimiz Akkuyu'da yükseliyor. Birinci reaktörde yüzde 90'ların üzerinde tamamlanmaya erişmiş durumdayız."

Bayraktar, ekonomik hayatın en önemli ham maddesinin madenler olduğunu ifade ederek, bunları nihai ürüne dönüştürmeyi ve katma değerli şekilde ekonomiye katmayı hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bayraktar, "Ülkemiz için geleceğimiz için aydınlık yarınlarımız için birer ümitsiniz. Sizlerin çalışmalarıyla Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Biz her konuda sizlere destek olmaya hazırız." dedi.

Bakan Bayraktar, daha sonra Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması standını gezdi, üniversite öğrencilerinin çalışmalarını inceleyerek onlarla sohbet etti.