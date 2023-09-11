Türkiye'nin Yüzde 49,5'i E-Ticaretten Alışveriş Yapıyor

Uluslararası E-Ticaret ve E-İhracat Platformu WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş, istatistiklere göre Türkiye'nin yüzde 49,5'inin e-ticaret platformlarından alışveriş yaptığını belirtti. Ateş, e-ticaretin geleceğin ticaretini bugünden inşa ettiğini söyledi.

Uluslararası E-Ticaret ve E- İhracat Platformu WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş, istatistiklere göre artık Türkiye'nin yüzde 49,5'inin e-ticaret platformlarından alışveriş yaptığını belirterek, "E-ticaret, geleceğin ticaretini bugünden inşa ediyor" dedi.

İstatistiklere göre Türkiye'de her 2 kişiden biri alışverişini e-ticaret sitelerini kullanarak yapıyor. WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş, daha fazla konfor, hız ve erişim imkanı bulan vatandaşların e-ticareti kullanma oranının 2023 yılında da arttığına işaret ederek, "Son 12 ayda internet kullanan bireylerin e-ticaretten alışveriş yapma oranı yüzde 49,5' ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yıl yüzde 46 idi" dedi.

"İlk sırada giyim, ayakkabı ve aksesuar var"

Türkiye'nin yarısının e-ticaretten alışveriş yaptığını vurgulayan Ateş, internetten en çok sipariş verilen kategoride giyim sektörünün birinci sırada olduğunu söyledi. Ateş, "İstatistiklere göre internet üzerinden sipariş veren bireylerin yüzde 75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu, yüzde 47,6 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 37,1 ile gıda ürünleri, yüzde 32,2 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 28,8 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti" ifadelerini kullandı.

"Zaman, maliyet ve konfor tasarrufu"

Dijital teknolojilerin ve internetin satış imkanlarının, tüketicilerin alışveriş kategorilerini değiştirme nedenlerine de değinen Sedat Ateş, "Geleneksel perakende mağazaları hala önemli ancak çevrimiçi platformlar kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor. Akıllı telefonların dünya çapında yaygınlaşması, teknolojiye kolay, uygun fiyatlı erişim ve sosyal medya entegrasyonları sayesinde, giderek daha fazla müşteri çevrimiçi ürün ya da hizmet satın alıyor. E-ticaret trafiğinin büyük çoğunluğu mobil cihazlardan geliyor. Zaman, maliyet, konfor, tasarruflarını da bunlara eklersek e-ticaretin önemi her geçen gün artıyor" dedi.

Türkiye'de e-ticaret hacminin 2023'te 1,5 trilyon liraya ulaşmasının beklendiğini ifade eden Sedat Ateş, bu rakamları daha üst seviyelere çıkarmak, genel ihracat içerisinde e-ticaretin payını artırmak ve katma değer oluşturmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Online alışverişin sadece bir trend olmadığına, işletmeler için de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ateş, şunları söyledi: "Bu noktada e-ticaret yapmak isteyen girişimcilere, şirketlere işlerini büyütmek için benzersiz bir fırsat sunuyoruz. Birçok markaya ve girişimciye düzenlediğiniz fuarlarla hem ulusal hem uluslararası bir iletişim ağı ve işbirliği oluşturmalarına katkı sağlıyoruz. Önümüzde 23-24-25 Ekim tarihlerinde Belek'te gerçekleştirilecek olan WORLDEF Antalya var. Yeni girişimciler için bu fuar, dönüm noktası olabilir. Mutlaka ziyaret etmeli ve işbirliklerinizi artırmalısınız. Dijital ticaretin trend olmaktan çıkıp, ekonomik bir değişim halini aldığı günümüzde e-ticarete kayıtsız kalmak, büyük bir potansiyel müşteri tabanını göz ardı etmek anlamına gelir. E-ticaret, işletmelere daha geniş bir müşteri kitlesi, düşük işletme maliyetleri ve sürekli büyüme fırsatları sunmaktadır. Dolayısıyla e-ticaret platformlarına yatırım yaparak dijital varlık oluşturmak, rekabet avantajı sağlayacak ve geleceğe yönelik sürdürülebilir büyüme için kritik bir adım olacaktır." - İSTANBUL