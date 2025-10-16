Türkiye'nin Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Ağustos'ta 202,5 Milyar Dolara Ulaştı

Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 3,7 milyar ABD doları artarak 202,5 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 3,7 milyar ABD doları artarak 202,5 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 4,3 milyar ABD doları artarak 192,4 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,6 milyar ABD doları azalarak 10,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 2,0 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,7 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,7 milyar ABD doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,1 milyar ABD doları azalış gösterdi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, toplam yurt dışı borçlanmada ABD dolarının en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 192,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,8'inin ABD doları, yüzde 32,5'inin euro, yüzde 2,1'inin Türk lirası ve yüzde 7,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 10,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 28,3'ünün ABD doları, yüzde 21,2'sinin euro, yüzde 48,3'ünün Türk lirası ve yüzde 2,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Ağustos sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 62,7 milyar ABD doları olduğu görüldü.

Bu tutarın 40,3 milyar ABD doları bankalara, 17,2 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,2 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait. - İSTANBUL