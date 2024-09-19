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Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları Artış Gösterdi

Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları Artış Gösterdi
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TCMB verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2023 yılı sonuna göre %4,8 artışla 348,8 milyar dolara yükseldi. Temmuz ayında net uluslararası yatırım pozisyonu 357,7 milyar dolar açık verdi.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerine göre; Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında artışla 348,8 milyar dolara yükseldi. UYP, temmuz ayında 357,7 milyar dolar açık verdi.

TCMB, uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini yayımladı. UYP verilerine göre; temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında artışla 348,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,9 oranında artışla 706,5 milyar dolar oldu.

UYP, 357,7 milyar dolar açık verdi

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -316,2 milyar dolar iken 2024 Temmuz sonunda -357,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde  4,9 oranında artışla 147,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde  3,9 oranında artışla 129,1 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde  6,9 oranında artışla 49,7 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları 123,8 milyar dolar

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde  15,3 oranında artışla 222 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde  29,1 oranında artışla 123,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde  33,6 oranında artışla 39,5 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde  399,2 oranında artışla 13,2 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde  4,1 artışla 44,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku 68,8 milyar dolar

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde  0,1 oranında artarak 360,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,3 oranında azalarak 40,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 36,4 oranında artarak 23,2 milyar dolara ulaştı. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 10,1 oranında artarak 68,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında azalarak 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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