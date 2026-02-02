Yüksek teknolojili ürün ihracatına hava ve uzay araçları damgası

Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatı 2025'te 9,9 milyar dolar olurken bu ihracata 4 milyar dolarla hava ve uzay araçları damga vurdu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin teknoloji üretimini artıracak politikalara öncelik vermesi, ihracat rakamlarına da yansıdı.

Türkiye'nin 2021'de 6 milyar 449 milyon 500 bin 718 dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatı, 2022'de 7 milyar 419 milyon 306 bin 290 dolara, 2023'te 9 milyar 171 milyon 701 bin 749 dolara çıktı.

Söz konusu ihracat 2024'te 8 milyar 800 milyon 859 bin 516 dolar olurken 2025'te 9 milyar 912 milyon 465 bin 760 dolara yükseldi.

Böylece, Türkiye'nin 2021-2025 dönemindeki yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 53,7 arttı.

Hava ve uzay araçları imalatı ilk sırada

Türkiye'nin 9,9 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ihracatında geçen yıl 4 milyar 15 milyon 226 bin 624 dolarla ilk sırada "hava ve uzay araçları imalatı" yer aldı.

Bu kategoriyi 3 milyar 394 milyon 374 bin 795 dolarla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve 2 milyar 502 milyon 864 bin 341 dolarla "temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı" izledi.

Orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında motorlu kara taşıtları zirvede

Türkiye'de orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da 2025'te yıllık bazda yüzde 10,6 artışla 102 milyar doları aştı.

Bu kategoride yer alan "motorlu kara taşıtlarının imalatı", 38 milyar 907 milyon 227 bin 246 dolarla en fazla ihracat yapılan sektör oldu.

Bu sektörü, 19 milyar 88 milyon 868 bin 687 dolarla "elektrikli teçhizat imalatı", 18 milyar 576 milyon 341 bin 469 dolarla "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı" ve 18 milyar 541 milyon 487 bin 210 dolarla "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" takip etti.

İmalat sanayi ihracatı içindeki pay yüzde 43,5'e çıktı

Böylece, Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2025'te 112 milyar dolara yaklaştı.

Söz konusu değerin imalat sanayisi ihracatı içindeki payında artış görüldü. Bu kapsamda, 2021'de yüzde 36,4 olan bu oran, 2022'de yüzde 36,9'a, 2023'te yüzde 40,3'e ve 2024'te yüzde 41'e yükseldi.

Türkiye'nin yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayisi içindeki payı 2025'te de yüzde 43,5'e çıktı.