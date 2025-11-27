Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefi: 2035'te 120 Bin Megavat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediğini anımsatarak, "Her yıl 8-9 bin megavat yeni santral yapmamız lazım." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, İstanbul'da "Milli Enerji Politikası Çerçevesinde Mavi Vatan'ın Önemi ve Enerji Bağımsızlığı Hedefinde Yenilenebilir Enerjinin Rolü" başlığıyla düzenlenen Bab-ı Ali Toplantıları'nda konuştu.

Türkiye'de enerji talebinin dünyadakine benzer şekilde hızla artmaya devam ettiğini belirten Bayraktar, "Son 20 yıla baktığımızda yaklaşık 3 kat büyüyen bir elektrik talebimiz var. 3 kattan daha hızlı büyüyen bir doğal gaz talebimiz var. Önümüzdeki 30 yılda şu andaki talebimizin 3 katına çıkacağını öngörüyoruz. Yani 350 teravatsaatler, 1050 teravatsaatlere çıkacak." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, yatırımcılara, enerji sektörüne yatırım yapmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Türkiye'nin artan enerji talebini karşılarken enerjide dışa bağlılığı düşürmeleri gerektiğini ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yapacağımız şey, enerji ithalatını düşürecek kendi kaynaklarımızı harekete geçirebilmek ve bununla birlikte daha katma değerli bir üretime, daha katma değerli bir sanayi ve ihracata sahip olabilmek. Bu ikisini birlikte gerçekleştirdiğimizde Türkiye için çok daha büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda hızla ilerleyeceğimiz bir dönem bizi bekliyor demektir."

Bayraktar, Türkiye'nin 2016'da kendi petrol ve doğal gaz aramalarında yeni bir vizyon geliştirdiğini, Türkiye'de 4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı Karadeniz'den üretir hale geldiklerini belirtti.

Gelecek yıl Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile bu üretimi 2 katına çıkaracaklarına dikkati çeken Bayraktar, şunları ifade etti:

"2028'de 4 katına çıkaracağız ve Türkiye özellikle konutlardaki doğal gazın neredeyse yüzde 80'ini kendi gazıyla karşılayabilir hale gelecek. Arama ve üretim stratejimizin değişikliğinin neticesini burada görmeye başladık. Elbette ki daha yapacak çok işimiz var, yeni sahalar arıyoruz. Yeni sondajlar yapacağız."

Bayraktar, yenilenebilir enerjinin dışa bağımlılık, arz güvenliği ve iklim hedefleriyle ilgili sorunlara "ilaç" olduğunu vurgulayarak, "3 yaraya da merhem olan bir ilaçtan bahsediyoruz. Dışa bağımlılığımızı azaltıyor. İthal doğal gazdan, kömürden elektrik üretmek yerine kendi kaynağımızı kullanıyoruz. Çevreci bir enerji kaynağı." dedi.

Akkuyu NGS, Türkiye'nin elektrik üretimine katkı sağlayacak

Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediğini anımsatan Bayraktar, "Her yıl 8-9 bin megavat yeni santral yapmamız lazım. Özellikle sanayicilerimiz kendi iç tüketimleri için santraller kuruyorlar. Bunları daha da hızlandıracağız. İzin süreçleriyle alakalı yaşananları biliyoruz. Onları iyileştirmeyle alakalı birçok faaliyetimiz var." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşa çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle ilk reaktörden elektrik üretimiyle alakalı artık son aşamaya geldik diyebiliriz. Önümüzde yaklaşık bir yıllık süre görünüyor. Yüzde 90'ların üzerinde tamamlandı. Akkuyu, bize nükleerden elektrik üretme noktasında çok önemli bir katkı sağlayacak. Kesintisiz ve karbonsuz, emisyonu olmayan bir enerji üretmiş olacağız."

Nadir toprak elementlerinin de yaklaşık 10 yıldır gündemlerinde olduğunu belirten Bayraktar, dünyadaki en büyük sahalardan birini keşfettiklerini ve onunla ilgili çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Eskişehir Beylikova'daki pilot tesiste yüzde 92-93 saflık düzeyine ulaştıklarına işaret eden Bayraktar, "Hedefimiz, bu teknolojiyi Türkiye'ye getirmek, kuracağımız endüstriyel tesisle ve o saflaştırma teknolojisiyle Türkiye'yi bu alanda dünyadaki ilk 5 ülke arasına sokabilmek." ifadesini kullandı.