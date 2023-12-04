Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Çözümleri Kararlılığını Gözler Önüne Seriyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibarıyla toplam kurulu kapasitemiz 106 gigawatt seviyesini aşarken yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e ulaştı. Bu tablo Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'inci olan Türkiye'nin sürdürülebilir enerji çözümleri noktasındaki kararlılığını gözler önüne sermektedir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktan, sosyal medya hesabından yaptığı palşımda, Dubai'de devam eden COP 28 kapsamında Dünya Bankası tarafından Türkiye'ye özel düzenlenen enerji dönüşümü paneline video mesaj ile katılarak, Türkiye'nin bu alandaki dönüşüm planlarını anlattığını duyurdu. Bayraktar, bakanlık olarak 3 temel alana odaklandıklarını belirterek bunları, yenilenebilir kaynaklardan faydalanmak, daha çok yenilenebilir için iletim altyapısını geliştirmek ve tüm sektörlerde enerji verimliliğini artırmak olarak sıraladı. Bayraktar, "Burada önemli bir başarımızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Bugün itibarıyla toplam kurulu kapasitemiz 106 gigawatt seviyesini aşarken yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e ulaştı. Bu tablo Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'inci olan Türkiye'nin sürdürülebilir enerji çözümleri noktasındaki kararlılığını gözler önüne sermektedir. Projeksiyonlarımız da ülkemizin 2035'e kadar toplam kurulu gücünü, 60 gigawatt yenilenebilir enerji üretim kapasitesi dahil 190 gigawatt seviyesine çıkaracağını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

'10 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Bakanlık olarak özel sektör ve uluslararası yatırımcılarla birlikte çalışarak yenilenebilir enerjiyi çok daha üst seviyeye taşımaya gayret edeceklerini belirten Bayraktar, "Elbette bunun için de ciddi yatırım gerekiyor. Dünya Bankası'yla görüşmelerimiz devam ediyor. Kendileri, bakanlığımız ve özel sektör aktörleriyle birlikte bu plana finansal ve teknik destek verme taahhüdünde bulundular. Enerji dönüşümü, şebekeyi sürekli geliştirmek anlamına geliyor. Bu nedenle güçlü enterkonektiviteye sahip, yenilenebilir kapasitesinde beklenen artışı kaldırabilecek Yeşil Şebeke'yi kurma çabası içerisindeyiz. 2030'a kadar şebekeye 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Gerekli altyapının kurulmasının yanı sıra bakanlık olarak mevcut politikaları değiştirmeyi ve böylece ihtiyaç duyulan özel yatırımı destekleyecek bir ortam oluşturmayı değerlendiriyoruz. Burada özel sektör kritik bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla özel aktörlerin rekabet gücünü artırmak önemli olacaktır" dedi.

'ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN GÜÇLÜ BİR MODEL SUNMAKTADIR'

Bayraktar, 2024-2030 yıllarını kapsayan İkinci Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında emisyonları toplam 100 milyon ton azaltmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Bu planın iddialı olduğu ve ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz doğrudur. Ancak uluslararası toplumla ve bilhassa finansal kuruluşlar ve yatırımcılarla birlikte tüm bunları başarabiliriz. Enerji sektörüne yapılan yatırımlar Türk halkına istihdam ve refah temin ederken diğer ülkelere de enerji dönüşümü için güçlü bir model sunmaktadır" ifadelerini kullandı.