Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı arttı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den ocak-temmuz döneminde 1 milyar 892 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi. Temmuzda ise ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 27 arttığı belirtildi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den ocak-temmuz döneminde 1 milyar 892 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

Gürüz, yazılı açıklamasında, temmuzda ülke geneli yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 197,1 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Sektörün temmuzda 192 bin 700 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini aktaran Gürüz, bu dönemde en fazla dış satımın kiraz-vişne, şeftali ve kayısı gruplarında gerçekleştiği bilgisini verdi.

Gürüz, temmuzda Almanya, Rusya ve Hollanda'nın en fazla ihracat yapılan ülkeler olduğunu bildirerek, "Ocak-temmuz dönemindeki sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 1 milyar 892 milyon dolar düzeyine ulaştı." ifadesini kullandı.???????