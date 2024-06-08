Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin Uzay Yolculuğu Gençler İçin Yeni Bir Sayfa Açıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay yolculuğunun gençler için yeni bir sayfa açacağını belirterek, Türk gençlerinin heyecanlı hayallerini gerçekleştirmeleri için desteklerin devam edeceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay yolculuğunun gençler için yeni bir sayfa açacağını belirterek, "Türk gençleri artık en heyecanlı hayalleri kurmaktan vazgeçmiyor, bizler de onlara bu hayalleri gerçekleştirmeleri için desteklerimizi vermeye devam edeceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK UZAY İş Geliştirme Grup Lideri Sadık Murat Yüksel ve İş Geliştirme Grubu'ndan Can Bayraktar TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen söyleşiyle, Tuva Cihangir Atasever'in uçuşunu canlı olarak aktardı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, canlı olarak uçuşu heyecanla izleyen gençler arasında yeni astronotların yetişeceğini, bu gençlerin de milli uzay hamlesinin geleceği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin uzay yolculuğunun gençler için yeni bir sayfa açacağını belirten Kacır, "Açılan yeni sayfanın ardından ülkemizde nice proje hayata geçecek. Türk gençleri artık en heyecanlı hayalleri kurmaktan vazgeçmiyor, bizler de onlara bu hayalleri gerçekleştirmeleri için desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. "diye konuştu.

Yapılacak deneylerin içeriğine ilişkin bilgi veren Kacır, deneylerin bilimsel çalışmalara yeni bir ivme kazandırarak Türk gençlerine ilham olacağını aktardı.

Kacır, uzay alanında Türkiye'nin hak ettiği payı almaya devam edeceğine dikkati çekerek, "Türkiye artık kendi imkanlarıyla uydu geliştirebilen bir ülke. Ülkemiz pek çok alanda nitelikli mühendisleriyle teknoloji atılımları yapıyor. Tüm uydu geliştirme faaliyetlerini kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz. Tüm testlerini de kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yeni uydumuzu da 8-14 Temmuz haftası uzaya göndermek için sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde bugüne kadar uzay alanında çok fazla çalışma gerçekleştiğini aktaran Kacır, Türkiye'nin bu yarışa geç girdiğini ancak gereklilikleri yerine getirerek uzay hakkında söz sahibi olan ülkeler arasında yerini aldığını vurguladı.

Kacır, Tuva Cihangiroğlu'nun da tecrübeli bir mühendis olduğunu ve bu tecrübelerden yararlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her iki astronotumuzun kariyerini, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna benzetiyorum. Her iki astronotumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayisinin birbirine olan faydalarına benziyor. Bir asker ve bir mühendis. Yeter ki gençlerimiz bu alanlara ilgi duyarak bir şeyler yapmak istesinler. Bizim en büyük önceliğimiz onların yollarını açmak. Daha nice projeyi birlikte gerçekleştireceğiz."

"Deneyler insanlığa büyük katkılar sunacak"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise Türkiye'nin uzay çalışmalarının 1980'lere dayandığını ancak 2000'li yıllara gelindiğinde ülkenin adını duyurmaya başladığını anlattı.

Bugüne kadar Türkiye'nin başarıyla gerçekleştirerek uzaya gönderdiği ve halihazırda kullanımda olan uydu projelerine ilişkin de bilgiler veren Mandal, Türksat 6A'yı da temmuz ayında uzaya yollayacaklarını belirtti.

İMECE 2 ve İMECE 3 uydularının bütçelerinin onaylandığını bildiren Mandal, "Takım uyduları kapsamında artık istediğimiz coğrafyada istediğimiz zaman görüntü alabilmek için bunların koordinasyonu da yine TÜBİTAK Uzay bünyemizde gerçekleşiyor olacak." diye konuştu.

TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin uzay teknolojisinde daha fazla söz sahibi olmak için kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Alper Bey'le 81 ildeki tüm üniversitelere gitme hayalimiz var. Çünkü bu misyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün de yeni uçuşumuz için buradayız. Giyilebilir teknolojiler sayesinde bazı deneyleri Tuva'nın üzerinde yapabiliyoruz, bu deneyler insanlığa büyük katkılar sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı da Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirme sürecine ilişkin bilgiler vererek, artık gençlerin uzay konusunda çalışmalar yapabilmesinin önünün açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Fatih Kacır Türkiye Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title