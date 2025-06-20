Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Nisan 2025'te Eksi 319,5 Milyar Dolar Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan 2025 itibarıyla ülkenin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu'nun eksi 319,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yurt dışı varlıkları ve yükümlülüklerinde yaşanan düşüş dikkat çekti.

Türkiye'nin 2025 Nisan itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 319,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Nisan 2025'te bir önceki ay sonuna göre yüzde 5,7 azalışla 351 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 3 azalışla 670,5 milyar dolar olarak belirlendi. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, nisanda 713 milyon dolar artarak eksi 319,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankaların efektif ve mevduat varlıkları yüzde 3,4 azalarak 54,2 milyar dolar oldu.

Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1 artarak 68,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,5 azalarak 140,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rezerv varlıklar kalemi ise yüzde 11,7 azalarak 138,1 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri yüzde 40,9 azalışla 9,3 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2024 yılı mart ayına göre yüzde 5,3 azalışla 195,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi de yüzde 9,3 azalarak 109 milyar dolar seviyesine gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,4 artışla 366,2 milyar dolar seviyesine çıktı.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

Gizlediği gerçeği açıkladı! Bıçak altına yatmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı

Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik

Topun başına geçince kalecilerin eli ayağına dolaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.