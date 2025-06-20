Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu eksi 319,5 milyar dolar

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla eksi 319,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Nisan ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Nisan 2025 Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla eksi 319,5 milyar ABD doları oldu.

Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 5,7 oranında azalışla 351 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 670,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu yükümlülükleri 713 milyon ABD doları artarak eksi 319,5 milyar ABD doları oldu.

Bankaların efektif ve mevduat varlıkları yüzde 3,4 oranında azalarak 54,2 milyar ABD doları oldu. Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,0 oranında artarak 68,2 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 2,5 oranında azalarak 140,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Rezerv varlıklar kalemi yüzde 11,7 oranında azalarak 138,1 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in DİBS yükümlülükleri yüzde 40,9 oranında azalışla 9,3 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2024 yılı Mart ayına göre yüzde 5,3 oranında azalışla 195,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 9,3 oranında azalarak 109,0 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,4 oranında artarak 366,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL