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Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Eksi 295 Milyar Dolara Geriledi

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Türkiye'nin 2023 Ekim sonu itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 295 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı varlıkları artarken yükümlülükleri azaldı.

Net UYP, 2022 yıl sonunda eksi 317,1 milyar ABD doları iken 2023 Ekim sonunda eksi 295 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artışla 308,6 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,5 oranında azalışla 603,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda eksi 317,1 milyar ABD doları iken 2023 Ekim sonunda eksi 295 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,0 oranında azalışla 126,2 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,5 oranında azalışla 119,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 oranında artışla 45,8 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 21,3 oranında azalışla 160,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 92,8 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında azalışla 28,6 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,5 oranında azalışla 1,1 milyar ABD doları, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,9 artışla 43,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında artarak 349,8 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında azalarak 41 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 15,7 oranında artarak 16,3 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 oranında artarak 61,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 oranında azalarak 99,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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