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Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2024 Temmuz Ayında Eksi 357,7 Milyar Dolar Seviyesinde Gerçekleşti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 Temmuz sonu itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu'nun eksi 357,7 milyar ABD doları olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yurt dışı varlıkları 348,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise 706,5 milyar dolar seviyelerine ulaştı.

Net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 316,2 milyar ABD doları iken 2024 Temmuz sonunda eksi 357,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Temmuz sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında artışla 348,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 8,9 oranında artışla 706,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 316,2 milyar ABD doları iken 2024 Temmuz sonunda eksi 357,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında artışla 147,8 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,9 oranında artışla 129,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,9 oranında artışla 49,7 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında artışla 222,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 29,1 oranında artışla 123,8 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 33,6 oranında artışla 39,5 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 399,2 oranında artışla 13,2 milyar ABD doları, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,1 artışla 44,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artarak 360,7 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,3 oranında azalarak 40,9 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 36,4 oranında artarak 23,2 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 10,1 oranında artarak 68,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında azalarak 100,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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