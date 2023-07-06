Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkileri güçleniyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile siyasi ve ekonomik ilişkilerinin güçlü olduğunu belirten Yumaklı, Ukrayna'nın, topraklarında devam eden savaşa rağmen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği yardımlaşma ve dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Tahıl Koridoru sayesinde uluslararası piyasalarda zirveye çıkan hububat fiyatlarının istikrara kavuştuğuna dikkati çeken Yumaklı, dünya piyasalarına ulaşan 33 milyon tona yakın tahıl ürünün birçok ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile siyasi ve ekonomik ilişkilerinin güçlü olduğunu belirten Yumaklı, Ukrayna'nın, topraklarında devam eden savaşa rağmen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdiği yardımlaşma ve dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Bakan Yumaklı, 1,5 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

Tahıl Koridoru sayesinde uluslararası piyasalarda zirveye çıkan hububat fiyatlarının istikrara kavuştuğuna dikkati çeken Yumaklı, dünya piyasalarına ulaşan 33 milyon tona yakın tahıl ürünün birçok ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti. Bakan Yumaklı, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin girişimlerinin süreceğini kaydetti.