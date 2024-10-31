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Türkiye'nin Turizm Hedefleri Yükseltiliyor

Türkiye'nin Turizm Hedefleri Yükseltiliyor
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı için yabancı ziyaretçi sayısının 61 milyona çıkacağını ve turizm gelirinin 60 milyar dolar olmasının beklendiğini açıkladı. 2024'ün ilk 9 ayında 49 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eylül ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 6,2 artış yaşandı. 2024'ün ilk 9 ayında 49 milyon 181 turist giriş yaptı. Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon kişi olarak yukarı yönlü revize ettik" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıkladı. Turist sayısındaki artışa dikkat çeken Bakan Ersoy, yıl sonu yabancı ziyaretçi sayısının 61 milyon olarak yukarı yönlü revize edildiğini söyledi.

"2024'ün ilk 9 ayında 46,9 milyar dolar turizm geliri elde edildi"

Turizm gelirindeki artışa ilişkin bilgi paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm geliri ikinci çeyrekte 14 milyar 880 milyon dolar olmuştu. Turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu. Bu rakam bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri oldu. 2024'ün ilk 9 ayında 46,9 milyar dolar turizm geliri elde ettik" dedi.

"Ortalama kalış süresi 2024'te 10,6"

Turistlerin ortalama kalış sürelerine ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, "Ortalama kalış süreleri 2024'de 10,6 oldu. Kişi başı turizm geliri gece başına 107 dolar olarak gerçekleşti. 9 ayda hem gecelik kalış süresi hem harcama rakamı hem turizm sayısı hem de gelir arttı" diye konuştu.

"Yıl sonu turizm gelirinde hedef 60 milyar dolar"

Yıl sonu beklenen turist sayısı hakkında da bilgi veren Ersoy, "20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de bu yıl hayata geçirilen politikaların sonucunda 61 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Bu yıl turizmden 60 milyar dolar gelir elde edilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülkesiyiz"

Turizmi geliştirme konusunda yapılan çalışmalardan da bahseden Ersoy, "Dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülkesi konumundayız. Sosyal medya bu konuda aktif kullanılıyor. Youtube ve Tiktok'ta birinci, Instagram'da ikinci sıradayız" dedi.

"Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projesinde asla AVM ve otel olmayacak"

Haydarpaşa ve Sirkeci 'Boğazın Birleştirici Gücü' Gar-Kültür-Sanat Projesi ile ilgili bilgi veren Ersoy, "Haydarpaşa, aslına uygun olarak inşa edilecek. Burada demiryolu ve tren taşımacılığı devam edecek. Sirkeci Garı'nda da çalışmaların tamamlanmasının ardından şu anda atıl durumda olan tescilli yapılar Göç Müzesi, Tematik Müze, resim galerisi gibi yapılar kültür sanat kapsamında kullanılacaktır. Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Avrupa yakasında bölge tarihinin izlerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. Anadolu yakasında bir kültür vadisi planlıyoruz. 2026 Ekim ayında, İstanbul kültür Festivali kapsamında Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadelerini İstanbulluların hizmetine sunacağız. Haydarpaşa Garı projesinde asla AVM ve otel olmayacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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