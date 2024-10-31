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Türkiye'nin Turizm Geliri 3. Çeyrekte %3,9 Artış Gösterdi

Türkiye'nin Turizm Geliri 3. Çeyrekte %3,9 Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 3'üncü çeyrek turizm gelirinin bir önceki yıla göre %3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar olduğunu açıkladı. Yurt dışından gelen ziyaretçilerin harcamalarının detayları da paylaşıldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin turizm gelirinin temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK, 3'üncü çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,7'si Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli gurbetçi vatandaşlardan elde edildi. 3'üncü çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 141 milyon 794 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12,2'sini 2 milyon 835 bin 74 kişi ile gurbetçi vatandaşlar oluşturdu. 3'üncü çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 95 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.

3'üncü çeyrekte turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 35,1, yeme içme harcamalarının payı yüzde 17,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 10,9 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 18 artarken, yeme içme harcamaları ve uluslararası ulaştırma harcamaları sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 7,6 azaldı. Ziyaretçiler yüzde 71,6 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla Türkiye'ye geldi. 2'nci sırada yüzde 19,4 ile akraba ve arkadaş ziyareti, 3'üncü sırada ise yüzde 4 ile alışveriş yer aldı. Gurbetçi vatandaşlar ise yüzde 69,6 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla Türkiye'ye geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 22,5 AZALDI

Başka ülkeleri ziyaret eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 570 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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