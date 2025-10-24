Haberler

Türkiye'nin Temiz Hidrojen Eylem Planı Son Aşamada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, hidrojen konusu üzerine yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ve Temiz Hidrojen Eylem Planı'nın önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretiminde tedarik zincirini güçlendirerek dünya enerji piyasasında avantaj sağlayabileceği ifade edildi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, uzun süredir hidrojen konusunun çalışıldığını ve Temiz Hidrojen Eylem Planı'nın son aşamaya geldiğini bildirdi.

Dünya Bankası ev sahipliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TENMAK'ın faydalanıcı olarak yer aldığı Temiz Hidrojen Eylem Planı Çalışma Grubu toplantısında konuşan Karaveli, Dünya Bankasının Hindistan ve Şili gibi ülkelerde kapsamlı çalışmalar yaptığını söyledi.

Karaveli, Bakanlığın uzun vadeli enerji politikasını kamuoyuna açıkladığında çeşitli bileşenler ortaya koyduğunu belirterek, "Örneğin, enerji verimliliğiyle tüm talebin kontrol altına alınması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının maksimize edilmesi gerekiyor. Özellikle elektrifikasyonun çok olduğu dönemde, karbon yükünün olduğu dönemde nükleer enerjinin devrede olması gerekiyor. Nadir toprak elementleri başta olmak üzere tüm maden kaynaklarını da devreye almamız ve çok güçlü enerji altyapılarına sahip olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'de uzun süredir hidrojen konusunun çalışıldığını ifade eden Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temiz Hidrojen Eylem Planı son aşamaya geldi. Yeni kaynağı, teknolojiyi makro politikada o büyük yapbozun içerisinde, büyük fotoğraftaki yerine yerleştirmeye çalışmak gerekiyor. Hidrojen, Türkiye için hangi mevzuatla, hangi yöntemlerle, uygun standart, finansman iş modelleriyle, mekanizmalarla, alt teknolojileri seçerek, kimler tarafından, uygun yöntemlerle ne yapmamız gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da Hidrojen Eylem Planı bize yol gösteriyor olacak."

"Türkiye, ekipman ve ham madde tedarik zincirini güçlendirerek avantaj yakalayabilir"

Dünya Bankası Kıdemli Enerji Uzmanı Özge Özden de Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve hidrojen üretiminde tedarik zincirini güçlendirmesiyle avantajlı konuma gelebileceğine işaret ederek, "Yerli üretim, ham madde ve ekipman tedarik zincirini güçlendirerek dünya genelinde maliyet avantajı yakalayabilir ve dünya piyasalarında önemli bir oyuncu olabilir." dedi.

Türkiye'nin yalnızca enerji piyasaları anlamında değil, sanayi altyapısı anlamında da çok büyük bir ülke olduğunun altını çizen Özden, şunları kaydetti:

"Sanayi, ulaşım, binaların karbonsuzlaşması gibi hedefler için bugünden vizyonumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye'nin konumu hem enerji kaynaklarının ihracatı hem de yenilenebilir enerji üretimi açısından büyük avantajlar sunuyor. Yenilenebilir enerjide ekipman üretimi, tedarik zinciri ve yerli sanayi yönünden Türkiye'nin güçlü adımları bulunuyor. Türkiye'nin bir güçlü yönü de geleceğe yönelik olarak yeşil hidrojen, temiz hidrojen ekonomisine geçiş potansiyeli var. Halihazırda güçlü bir sanayi üretimimiz var ve stratejik önemi yüksek demir, çelik, gübre ve petrokimya gibi sektörlerde oyun değiştirici potansiyele sahibiz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.