Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması: Tasarruf Sahipliği Oranı Yükseldi

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 19'a yükseldi. Kadınlarda tasarruf sahipliği oranı ise 4,5 puan artarak yüzde 14,1'e ulaştı. Düzenli tasarruf yapanların oranı ise yüzde 69'a çıktı. Tasarruf aracı tercihlerinde yastık altı altın ve nakit yüzde 25 ile ilk sırada yer alırken, bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 18'e yükseldi.

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 19'a yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, tasarruf sahiplerinin oranındaki artış kadınlardan kaynaklandı, kadınlarda tasarruf sahipliği oranı 4,5 puan yükseldi.

Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı ise artış trendi göstererek yüzde 69'a ulaştı. Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde ise yastık altı altın ve nakit yüzde 25 ile ilk sırada yer alırken, bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 18'e yükseldi.

2023 ilk çeyreğinde kadınlarda tasarruf sahipliği oranı yüzde 9,6'dan yüzde 14,1'e yükseldi. Araştırmaya göre tasarruf sahibi olan erkekler ve kadınlar arasındaki oransal farklılaşma azalsa da erkekler yüzde 23,9 ile halen istatistiki olarak kadınlardan daha fazla tasarruf sahibi.

Çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği bu yılın ilk çeyreğinde 2 puanlık hafif bir artışla yüzde 16'ya ulaşırken, çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği oranı yüzde 24 ile bir önceki çeyrek ile benzer seviyede seyretti.

Tasarruf yapma gerekçeleri arasında "çocuklarım için gerekçesi" 4 puan arttı

Tasarrufu olanların tasarruf yapma gerekçeleri arasında geleceğe yatırım unsuru yüzde 54 ilk sırada belirtilirken, çocuklarım için gerekçesi ise 4 puan artışla yüzde 21'ye yükseldi.

Araştırmaya göre, tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı 2022 yılı 3. çeyrekten itibaren artış trendi göstererek bu çeyrekte yüzde 69'a ulaştı.

Öte yandan düzenli tasarruf yapmayanların son 3 ayda tasarruf yapma oranı yüzde 41 ile benzer seviyede seyrederken, gelecek 3 ay içinde tasarruf yapma eğilimi ise yüzde 50'den yüzde 45'lere geriledi.

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde bakıldığında ise ilk çeyrekte yastık altı altın ve nakit, bir önceki döneme göre artış göstererek yüzde 25 ile ilk sırada yer aldı.

Sistem içi altın ve bireysel emeklilik fonları yüzde 18 oranı ile tasarruf araçları tercihlerinde ikinci sırayı paylaşırken, bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı 4 puan arttı. Tasarruf aracı tercihlerinde yüzde 9 ile TL vadeli hesap üçüncü sırada yer alırken, kripto para ise önceki döneme göre 2 puanlık artış ile yüzde 8 ile dördüncü sıraya yerleşti.

"Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yükseldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, kadınların tasarruf sahipliği oranındaki artışın önemli bir bulgu olduğunu, bu oranın daha da yükselmesinin genel tasarruf sahipliğine etkisi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte piyasadaki koşullara paralel olarak son dönemde müşterilerin mevduat haricindeki yatırım ürünlerine de ilgi gösterdiğini gözlemlediklerini kaydeden Kırmızı, şunları kaydetti:

"Araştırmada göründüğü üzere bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yükseldi. Bunun dışında farklı yatırım enstrümanlarında oluşan fırsatları değerlendirme imkanı sunan ve profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilen yatırım fonları, müşterilerimizin son dönemde ilgi gösterdiği ürünler içerisinde yer alıyor. Bu ilgi, finansal çeşitlilik açısından da memnun edici. Ayrıca, tasarruf alışkanlığının artması için tasarrufu destekleyici dijital ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi de önemini koruyor. Çünkü kullanıcılar artık zahmetsiz ve kolay bir şekilde bulundukları yerden hizmetlere erişebilmeyi istiyor. Biz de bu kapsamda geleceğin bankacılığı için yatırımlarımızı şimdiden şekillendirerek ING Mobil'i yeniledik ve müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmayı amaçladık."

Kırmızı, yeni ING Mobil ile müşterilerin, uçtan uca daha hızlı, daha güvenilir ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ayrıca, müşterilerimizin görüşme teknolojisi sayesinde soru sorabildiği ve işlem yapabildiği, dijital şube görevini üstlenen Cebimdeki Danışman hizmetimizin hizmet saat aralığını da genişlettik, artık müşterilerimiz haftanın 7 günü gece 00.00'a kadar bu hizmetimizden faydalanabiliyor. Cebimdeki Danışman hizmeti ile müşterilerimiz ING Mobil üzerinden danışmanlara uzaktan bağlanarak yatırım, sigorta, bireysel emeklilik, kredi ürünleri, Kur Korumalı TL Hesap ve emekli maaş taşıma işlemleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve tasarrufu desteklemek amacıyla yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz."