Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre tasarruf sahipliği oranı arttı

ING Türkiye'nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye'de tasarruf sahipliği oranı 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Erkeklerde tasarruf sahipliği oranı kadınlara göre daha fazla arttı. Düzenli tasarruf yapanların oranı ise benzer seviyede kaldı. Tasarruf aracı tercihlerinde hisse senetlerinin oranı arttı.

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2023 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı ilk çeyrekteki yüzde 19'dan yüzde 25,3'e yükseldi. Böylelikle araştırmanın yapılmaya başlandığı 2011 yılından bu yana tasarruf sahipliğinde en yüksek orana ulaşıldı.

ING Türkiye'nin, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2023 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği 2023'ün ikinci çeyreğinde 6 puanın üzerinde artışla yüzde 25,3'e yükseldi. Böylelikle araştırmanın yapılmaya başlandığı 2011 yılından bu yana tasarruf sahipliğinde en yüksek orana ulaşıldı.

Erkeklerde tasarruf sahipliği, kadınlara göre daha çok artış gösterdi

Bu çeyrekte tasarruf yapma davranışı hem erkeklerde hem de kadınlarda arttı ancak tasarruf yapan erkeklerin oranındaki artış daha yüksek. Kadınlarda tasarruf sahipliği oranı 3 puanla yüzde 17.6'ya yükselirken, erkeklerde tasarruf sahipliği oranı 9 puan artışla yüzde 33 olarak gerçekleşti. Çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği bu yılın ikinci çeyreğinde 5 puanlık artışla yüzde 21'e ulaşırken, çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği oranı yüzde 33 ile bir önceki çeyrekten 9 puan fazla oldu. Tasarrufu olanların tasarruf yapma gerekçeleri arasında "geleceğe yatırım" unsuru geçen çeyrekte olduğu gibi yine yüzde 54 ile ilk sırada belirtilirken, "çocuklarım için" gerekçesi ise 2 puan artışla yüzde 23'e yükseldi.

Düzenli tasarruf yapanların oranı geçen çeyrekle benzer seviyede

Araştırmaya göre, tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı bu çeyrekte bir puan artışla yüzde 70 olarak gerçekleşti. Tasarrufu olmayanlar için yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı ise bu çeyrekte 5.6 puan yükselişle yüzde 42 oldu.

Tasarruf aracı tercihlerinde hisse senetlerinin oranı yükseldi

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde bakıldığında ise, ikinci çeyrekte yastık altı altın ve nakit, bir önceki döneme göre 3 puan azalarak yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 19 ile sistem içi altın ve yüzde 14 ile döviz vadeli hesap takip etti. Hisse senetlerinin tercih edilme oranı 4 puan artışla yüzde 9 oldu. Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 12 iken, TL vadeli hesap oranı yüzde 9 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL