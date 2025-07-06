Türkiye'nin Tarımsal Hasılası 2024'te 74 Milyar Dolar Olacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye'nin 2023 yılında 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılasının, 2024 yılında yüzde 7 artarak 74 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası verilerine göre; 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Bununla dünyada ilk 7 ülke arasına girdik. Ülkemiz ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı. Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı.