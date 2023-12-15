Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin tarım ve ormancılık alanındaki gelişimi sempozyumda ele alınacak

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'nin tarım ve ormancılık alanında 100 yılda aldığı mesafe, başkentte düzenlenecek özel sempozyumla ele alınacak. Sempozyumda tarım ve ormancılık tarihi, arazi mülkiyeti, çiftçi profili, tarım politikaları gibi konular ele alınacak.

Türkiye'nin tarım ve ormancılık alanında 100 yılda aldığı mesafe, başkentte düzenlenecek özel sempozyumla ele alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri ve " Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında, Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle sempozyum düzenlendi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu" 18-20 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Etkinlikle tarım ve ormancılık literatürüne sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sempozyumda 50 akademik bildiri, 12 oturumda sunulacak. Tarım tarihinden arazi mülkiyetine, Yörük kültüründen bugünün çiftçi profiline, Osmanlı dönemindeki hayvan hastalıklarından savaş yıllarındaki tarım politikalarına, meteorolojik doğal felaketlerden ormancılık politikasına kadar birçok konudaki bildirilerin sempozyumda sunulması planlanıyor.

Sektör paydaşlarından TOBB'a bağlı meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, tarım gazetecileriyle, Bakanlığa bağlı enstitüler ve genel müdürlükler çeşitli konulardaki bildirilerini etkinlikte ortaya koyacak.

Sempozyuma, Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner fakülteleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, sivil toplum kuruluşları ve üretici birlikleri de katkı sağlıyor.

???????

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Yüzyılı Türkiye Sivil Toplum Sanat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 15 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisi ne kadar? UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Ürdün vize istiyor mu? Ürdün hangi dili konuşuyor? EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir? ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title