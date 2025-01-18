Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı 2 Milyar Doları Aştı

Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı 2 Milyar Doları Aştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının geçen yıl 2 milyar 19 milyon 646 bin dolara ulaştığını ve 3 yıl içinde bu rakamı 2,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Demir, levrek, çipura ve Türk somonunun ihracatındaki artışlara dikkat çekerek, sağlıklı beslenme trendinin deniz ürünlerine olan talebi artırdığını vurguladı.

İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Türkiye'nin geçen yıl su ürünleri ihracatının 2 milyar 19 milyon 646 bin dolara ulaştığını belirterek, 3 yıl içinde 2,5 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Demir, AA muhabirine, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında geçen yıl hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin 2024'te su ürünleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 2 milyar 19 milyon 646 bin doları bulduğunu aktaran Demir, "İhracatta levrek lider. Yaklaşık levrekte 580 milyon dolar, çipurada 508 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Türk somonu son dönemde parlayan bir yıldız ve 450 milyon dolar civarında bir ihracatı yakaladık. Orkinosta büyük bir artış var." dedi.

Demir, dünyada ve Türkiye'de balık tüketiminin arttığını da belirterek, sağlıklı beslenme anlayışının deniz ürünlerine talebi yükselttiğini söyledi.

"Ülkelere göre satışlarımız var"

Türkiye'nin su ürünleri bakımında potansiyelinin yüksek olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığının da üretimi teşvik ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Yüksek potansiyelimizi açığa çıkarmak istiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz 3 yıl içerisinde ihracatta 2,5 milyar doları aşmaktır. Enflasyon ve kur dengesi oturduğu takdirde bu hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ege Bölgesi su ürünleri ihracatının yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Ege Denizi balık üretiminde uygun ve bu açıdan ihracatta en büyük payı Ege Bölgesi alıyor. Japonya, Güney Kore orkinosu, Rusya Türk somonunu, İtalya çipura, İngiltere levrek, Amerika ise iri levrek talep ediyor. Ülkelere göre satışlarımız var. Şu anda Türkiye'deki özellikle levrek fiyatları yurt dışına göre çok ucuz."

Demir, yurt dışındaki fuarlarda yaptıkları tanıtımla, şeflerle yaptıkları organizasyonlarla balık ihracatını arttırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
img

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
img

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
img

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.