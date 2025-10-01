Türkiye'nin Spot Doğal Gaz Piyasası Verileri Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 326 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 997 bin 150 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 705 bin 144 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 326 lira 38 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 419 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 42 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 610 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 72 bin 298 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 416 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.