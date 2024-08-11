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Türkiye'nin Sofralık Zeytin İhracatı Arttı

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Türkiye, 2023-24 sezonunda sofralık zeytin ihracatını yüzde 15 artırarak 175 milyon dolara çıkardı. Miktar bazında ise ihracat geriledi.

Türkiye, 2023-24 sezonunun 10 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatını yüzde 15'lik artışla 152 milyon dolardan 175 milyon dolara çıkardı. Aynı dönemde sofralık zeytin ihracatı miktar bazında ise 84 bin 749 tondan, 65 bin 325 tona geriledi.

Tarih boyunca barışın ve bereketin simgesi olarak kabul edilen ölmez ağaç olarak nitelendirilen zeytin ağacı binlerce yıldır insanlığa sağlık ve bereket sunuyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi, makarnalardan pizzalara, hamur işlerinden salatalara pek çok yemeğin içeriğini zenginleştiren güçlü bir E vitamini deposu olan sofralık zeytinde Türkiye 200 milyon dolar ihracata koşuyor. Türkiye, 2023-24 sezonunun 10 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatını yüzde 15'lik artışla 152 milyon dolardan 175 milyon dolara çıkardı. Aynı dönemde sofralık zeytin ihracatı miktar bazında ise 84 bin 749 tondan, 65 bin 325 tona geriledi. Sofralık zeytin ihracatı miktar bazında yüzde 23 azalırken, ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 49,5'lik artış sayesinde elde edilen döviz miktarı yüzde 15 fazla oldu. Sofralık zeytinde ortalama ihraç fiyatı 1,80 dolardan 2,69 dolara yükseldi.

"100 bin ton sofralık zeytin ihracatı hedefliyoruz"

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, sofralık zeytin ihracatında sezonun tamamlanması için kalan 2 aylık süreçte yapacakları ihracatla sezon sonunda 200 milyon doları aşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Zeytinin Anayurdunun Anadolu olduğunu, Türkiye'de 43 ilde 500 bin üreticinin, sayıları 200 milyonu aşan zeytin ağaçlarından 2023/24 sezonunda 443 bin ton sofralık zeytin elde ettiğini paylaşan Er, "Türkiye'de 85 milyon insanımızın ihtiyacını karşıladığımız gibi 116 ülkeye 65 bin 325 ton ihracat yaptık. 2024/25 sezonunda ihracatta 100 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Siyah zeytin ihracatı 136,7 milyon dolar oldu

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş, 1 Ekim 2023 tarihinde başlayan sofralık zeytin ihracatında 10 aylık dönemde siyah zeytin ihracatının 136 milyon 735 bin dolar olduğunu, yeşil zeytin ihracatından da 39 milyon 59 bin dolar döviz geliri elde edildiğini paylaştı. Sofralık zeytin ihracatında öne çıkan ülkeler hakkında da bilgi veren Gündeş, "Türkiye'nin zeytin ihracatında Almanya 35,5 milyon doları siyah zeytin, 7,6 milyon doları yeşil zeytin olmak üzere 43,1 milyon dolarlık taleple zirvede yer alırken, Irak, 24,4 milyon doları siyah zeytin ve 4,9 milyon doları yeşil zeytin olmak üzere 29,3 milyon dolarlık Türk zeytini talep etti. Bu ülkeleri 18 milyon dolarlık ihracatla Romanya izledi" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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