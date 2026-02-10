Haberler

Türkiye'nin sıvı yağ devi satıldı

Güncelleme:
Yudum, yaklaşık 1,5 yıl süren görüşmelerin ardından tarım ve gıda devi Tiryaki Agro tarafından satın alındı. Satın almayla birlikte Savola Gıda, Tiryaki Agro'nun stratejik ortağı olurken, Yudum'un küresel üretim ve ihracat gücünün artırılması hedefleniyor.

  • Türkiye'nin sıvı yağ markası Yudum, Tiryaki Agro tarafından satın alındı.
  • Yudum, 1975 yılından bu yana Ayvalık'taki tesislerinde yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip.
  • Yudum'un ürünleri, İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 25'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye perakende sıvı yağ sektörünün öncü markası Yudum, tarım ve gıda alanındaki büyük yatırımlarıyla bilinen Tiryaki Agro tarafından satın alındı. 2007 yılından bu yana Savola Gıda çatısı altında faaliyet gösteren Yudum, bundan böyle Gaziantep merkezli Tiryaki Agro bünyesinde yoluna devam edecek.

SATIN ALMA 1,5 YILLIK GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN GELDİ

Yaklaşık 1,5 yıl süren stratejik görüşmelerin ardından gerçekleşen devralma ile Yudum'un mülkiyet yapısı değişti. Markanın eski sahibi Suudi Arabistan merkezli Savola Gıda ise bu süreçle birlikte Tiryaki Agro'nun stratejik ortağı konumuna geldi.

KÜRESEL GÜÇ VE KÖKLÜ TECRÜBE BİR ARAYA GELİYOR

Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığına göre, Tiryaki Agro'nun güçlü küresel tedarik zinciri ile Yudum'un uzun yıllara dayanan üretim deneyimi bu satın alma ile birleşmiş oldu. İş birliğinin, markanın hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki gücünü artırması bekleniyor.

AYVALIK'TAN DÜNYAYA UZANAN ÜRETİM

1975 yılından bu yana Ayvalık'taki tesislerinde üretim yapan Yudum, özellikle zeytinyağı ve ayçiçek yağı pazarlarında liderliğini sürdürüyor. Ayvalık fabrikası yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip bulunurken, burada üretilen ürünler İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 25'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜ

Yudum markasının yanı sıra Sırma markasıyla mısır ve ayçiçek yağı, Vala ve Sava markalarıyla ise margarin üretimi gerçekleştiriliyor. Bu geniş ürün portföyünün, Tiryaki Agro'nun perakende kanaldaki etkisini daha da artırması hedefleniyor.

TİRYAKİ AGRO'DAN PERAKENDE HAMLESİ

1965 yılında Gaziantep'te kurulan Tiryaki Agro, gıda ve tarım ticaretinin yanı sıra hayvan beslenmesi, biyoendüstri, enerji ve lojistik alanlarında da faaliyet gösteriyor. Yudum'un satın alınmasıyla birlikte şirket, perakende kanalındaki varlığını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

UZUN VADELİ STRATEJİK ORTAKLIK

Satın alma kapsamında Savola Gıda'nın Tiryaki Agro bünyesinde pay sahibi olması, iki grup arasındaki iş birliğinin uzun vadeli ve stratejik bir ortaklık temelinde sürdürüleceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

