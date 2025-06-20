Türkiye'nin Sağlık Turizmi Geliri 3 Milyar Dolara Ulaştı

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Ticaret Bakanlığı, 2024'te sağlık hizmeti ihracatında 1,5 milyon sağlık turisti ile 3 milyar dolar gelir elde edildiğini açıkladı. 2012-2024 yılları arasında sağlık turisti sayısı 6 kat, sağlık hizmeti ihracatı ise 4 kat arttı.

Ticaret Bakanlığı, sağlık hizmeti ihracatında 2024'te 1,5 milyon sağlık turisti ile 3 milyar dolar gelire ulaşıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nca 2024 yılı hizmetler ihracatı bilançosu açıklandı. Buna göre, 2012-2024 yıllarında tedavi olmak için Türkiye'yi ziyaret eden sağlık turisti sayısı 6 kat artışla 1,5 milyona ulaştı. Sağlık hizmeti ihracat ise aynı yıllar arasında 4 kat artışla 3 milyar dolara yükseldi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen ve sağlık turizminin tanıtım stratejisinin görünür yüzü olan "Heal in Türkiye"nin web sitesinde faaliyet gösteren 221 kurumun yer aldığı kaydedildi. Bu çerçevede, "Heal in Türkiye" portalına üye kuruluşlara, 5448 Sayılı Karar kapsamında yapacakları reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde ilave 10 puan destek sağlanacağı ifade edildi. Anılan portala üye sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşlar, söz konusu destek kapsamında hedef ülkeler haricindeki ülkelere yönelik yapacakları faaliyetlerde destekten yüzde 60 yerine yüzde 70, hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için ise destekten yüzde 70 yerine yüzde 80 oranında faydalanabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nca sağlık turizmi sektörüne yönelik uygulanan destek programları kapsamında, 2012-2024 yıllarında 12 yıllık dönemde bin 701 firma desteklerden yararlandı.

Diğer taraftan, Türkiye'de küresel markalar oluşturma ve bu markaları dünyaca bilinir hale getirerek güçlü bir Türk malı ve hizmeti imajı oluşturulmasını amaçlayan Markalaşma ve TURQUALITY Programı kapsamında toplam 15 adet sağlık turizmi sektörü markasının desteklendiği de belirtildi.

Bunun yanında, 2024'te sağlık turizmine yönelik 213 fuar, Ticaret Bakanlığı'nca desteklendi. İşbirliği kuruluşlarınca geçen yıl düzenlenen 15 sektörel alım ve ticaret heyeti programı desteklenirken sağlık turizmi sektöründe halihazırda 5 adet Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesi sürdürülmeye devam ediyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, medikal turist tercihlerine oldukça pozitif bir katkı sağlayan Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 42 adet sağlık kuruluşu ile bu alanda tüm ülkeler arasında 6. sırada yer almaktadır. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir sağlık hizmeti ihracatının sağlanması, ülkemizin küresel sağlık turizmi pazarından aldığı payın ve sahip olduğu katma değerin arttırılması için sağlık turizmi sektörünün ve sağlık hizmeti ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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