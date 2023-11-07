Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Ulusal Enerji Planı hedefini aşıyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin Ulusal Enerji Planı'nda bahsi geçen hedefinden daha yüksek olduğunu belirtti. Erden, Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı sağlamak için atılım yaptığını söyledi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, mevcut kurulu güç ve deniz üstü rüzgar kapasitesi de dikkate alındığında, Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin Ulusal Enerji Planı'nda bahsi geçen 29 bin 600 megavat hedefinden çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Erden, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, bu yıl "Rüzgarın Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde (TÜREK 2023) yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'nin son 20 yılda fosil ve ithal kaynaklara bağımlılığını azaltarak enerjide bağımsızlığı sağlamak üzere atılım yaptığını söyledi.

Türkiye'nin enerji serüveninin 1923'ten bugüne üç önemli aşamayı kapsadığını belirten Erden, kalkınma ve sanayileşme hamlelerinin geçen bir asrın sonunda Türkiye'yi dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına taşıdığını dile getirdi.

Türkiye'nin kalkınma hamlelerinin itici gücünün enerji olduğunu belirten Erden, "Bugün 106 bin megavat kurulu güce sahip Türkiye enerji sektörü, bu uzun yüzyılda zorlu süreçlerden geçmiş ve dünya genelinde bugün ulaştığı güçlü pozisyonunu özellikle, yüzünü son dönemde yenilenebilir enerjiye dönerek sağlamlaştırmıştır." diye konuştu.

TÜREB'in 1992'de kurulduğunu ve sektörün ilk rüzgar enerjisi santralinin ise 1998'de hayata geçirildiğini anımsatan Erden, "Özellikle son 15 yılda rüzgar sektörü neredeyse sıfır noktasından bugün 12 bin megavatlara ulaştı, kurulu güçte dünyada 12., Avrupa'da da 6. sıraya yerleşti. Sanayide ise ülkemiz Avrupa'da en büyük 5. rüzgar sanayi gücü haline gelmiştir. Bu sanayi tesislerimiz içerisinde 7 kule, 4 kanat, 4 jeneratör ve dişli kutusu tesisi, onlarca hatta yüzlerce farklı rüzgar sanayi kuruluşu mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Erden, rüzgar sektöründe gelinen noktanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde an itibarıyla 30 bin megavata yakın kapasite tahsisi yapılmış durumda. Mevcut kapasiteler ve önümüzdeki yıllarda Ulusal Enerji Planı çerçevesinde açıklanmasını beklediğimiz deniz üstü rüzgar kapasitelerini de dikkate alırsak, gelecek dönemde proje kapasitemiz 35 bin megavatlara, kurulu gücümüzü de bunlarla beraber düşünürsek aslında 45 bin megavatlara ulaşma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla 2035 yılına kadar geçecek sürede Ulusal Enerji Planı'nda bahsi geçen 29 bin 600 megavat hedefini aşacak çok daha büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz."

"Cumhuriyet'in 100. yılının rüzgar yüzyılı olmasını istiyoruz"

WindEurope Üst Yöneticisi (CEO) Giles Dickson da Avrupa'da tüketilen elektriğin yüzde 17'sinin rüzgar enerjisinden karşılandığını belirterek, "Avrupa Birliği (AB) bundan çok daha fazlasını istiyor. Avrupa'da tükettiğimiz elektriğin çoğunluğunun rüzgardan karşılanmasını istiyorlar. Avrupa'daki politikacıların istediği bir şey daha var, o da tüm bu rüzgar enerjisinin Avrupa'da yapılması." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ekimde Avrupa Rüzgar Enerjisi Eylem Planı'nı duyurduğunu hatırlatan Dickson, "Plan, Avrupa'da rüzgar enerjisinin yaygınlaşmasını desteklemek ve özellikle Avrupa'nın rüzgar enerjisi endüstrisinin rekabet gücünü artırmak için 15 özel eylem ve önlemden oluşuyor." bilgisini paylaştı.

Dickson, her rüzgar türbini inşasında ortalama 13 milyon avro değerinde ekonomik katkı sağladıklarını ifade ederek, "Bu ekonomik faydaların Avrupa dışına aktarılması kolektif çıkarlarımıza uygun değildir. Rüzgar enerjisinin kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Söz konusu teknoloji, Avrupa topraklarının yüzde 2'sini ve denizinin yüzde 3'ünü kaplayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın Çin'e bağımlılığını azaltması gerektiğinin altını çizen Dickson, "Avrupa, rüzgar enerjisi sektöründe Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için Türkiye'den destek alabilir." dedi.

Dickson, Avrupalı diplomatların rüzgar enerjisinin gelişmesi için gösterdikleri üstün çaba için Türkiye'ye minnettar olduğunu dile getirerek, "AB, rüzgar enerjisinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak için Türkiye'yi bekliyor. Aynı zamanda ülkenizde rüzgarın yaygınlaşmasındaki iddialı hedeflerinizde size yardımcı olmak için AB'ye güvenebilirsiniz. Cumhuriyet'in 100. yılının aynı zamanda gerçekten rüzgar yüzyılı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.