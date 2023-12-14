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Türkiye'nin Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü 12 Bin 500 Megavata Ulaşacak

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Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün yıl sonunda 300 megavat ilaveyle 12 bin 500 megavata ulaşması hedefleniyor. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü aralık ayının ortası itibarıyla 106 bin 157 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 12 bin 117 megavata ulaştı.

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün yıl sonunda 300 megavat ilaveyle 12 bin 500 megavata ulaşması hedefleniyor.

AA muhabirinin Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü aralık ayının ortası itibarıyla 106 bin 157 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 12 bin 117 megavata ulaştı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin elektrik üretimindeki payı giderek artarken, rüzgar enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 11'i geçti.

Rüzgar enerjisi potansiyelinin yüzde 10'unu kullanan ve 15 yılda söz konusu kurulu güce ulaşan Türkiye, 2028'e kadar rüzgar enerjisinde 18 bin megavat kurulu güç hedefliyor. Bunun için yapılacak yatırımın tutarı 5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

TÜREB'e göre Türkiye'de ağırlıklı olarak lisanslı santraller faaliyet gösteriyor. 4 bin 65'ten fazla rüzgar türbini ve 274 santralle 45 ilde rüzgar enerjisi üretimi yapılıyor.

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün aralık ayının sonunda 300 megavat ilaveyle 12 bin 500 megavata ulaşması hedefleniyor.

İzmir, 1907,30 megavat kurulu güçle rüzgar enerjisinde en yüksek kapasiteye sahip il olarak öne çıkıyor. Bu kenti, 1431,65 megavat kapasitesiyle Balıkesir, 976,15 megavat kapasiteyle Çanakkale, 883,5 megavat kapasiteyle İstanbul ve 727,55 megavat kapasiteyle Manisa takip ediyor.

Kırklareli 491,28 megavat, Hatay 437,85 megavat, Bursa 420,8 megavat, Aydın 375,2 megavat ve Afyon 368,45 megavatla rüzgar enerjisinde kurulu gücü en yüksek ilk 10 kent olarak sıralanıyor.

Ülkenin rüzgar sektörü, kapasite artışının yanı sıra ekipman üretiminde de büyüyor.

Türkiye, rüzgarda Avrupa'nın 5. büyük sanayisi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren 100'den fazla firma 6 kıtada 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor. Söz konusu firmaların cirosunun yaklaşık yüzde 80'ini rüzgar enerjisi ekipmanı ihracatı oluşturuyor.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, rüzgar enerjisi sektörünün üst düzey teknoloji uygulamalarını içerdiğini, işletme, bakım, elektrik ticareti gibi alanlarda da üst düzey teknolojileri kullandığını söyledi.

Elektrik depolamanın da entegrasyonuyla enerjinin daha düzenli ve kesintisiz sağlanmasıyla rüzgarın tüketicilerin temiz enerji ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirten Erden, şunları kaydetti:

"2023 ülkemizde yayımlanan Ulusal Enerji Strateji Planı ile büyük bir değişimin açıklandığı ve tahsis edilen depolamalı kapasitelerle de bu değişimin gerçekleşmesi için gerekli yatırım süreçlerinin ilk adımının atıldığı bir yıl oldu. Fakat ülkemiz son 15 yılda tamamladığı 12 bin megavat rüzgar kurulumunun 1,5 katından fazla yatırımı 2035 yılına kadar kalan 12 yılda tamamlamayı hedeflemektedir."

Kaynak: AA / Ekonomi

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