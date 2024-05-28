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Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk priminin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Şimşek, doğru politikaların risk primini düşürdüğünü ve dış finansmana erişimi kolaylaştırdığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin risk primini gösteren CDS'nin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirerek, "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin risk primine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin risk primindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS, son 4 yılın en düşük seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir yılda risk primindeki iyileşmenin, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken Türkiye'de 400 baz puanın üzerinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, paylaşımında "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Finans Ekonomi Güncel Haberler

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