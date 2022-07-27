Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta yüzde 13,2 arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 3 milyon 836 bin 983 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 14,7 artarak 2 milyon 971 bin 192 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 17,6 düşüşle 569 bin 804 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 3 milyon 836 bin 983 ton oldu. İthalattaki artışta Kovid-19 salgını sonrasında petrol ürünleri satışlarındaki büyüme etkili oldu.

???????En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 693 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 924 bin 337 tonla Irak ve 284 bin 280 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,3 artarak 269 bin 298 tona, motorin satışları yüzde 15 artışla 2 milyon 98 bin 588 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 19,5 artarak 2 milyon 498 bin 521 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 12,7 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı mayısta yüzde 65 artarak 299 bin 307 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 61 artışla 192 bin 324 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 11,8 artarak 258 bin 64 ton olurken, motorin türleri ihracatı yüzde 4,4 artışla 293 bin 2 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 12,7 artarak 1 milyon 186 bin 91 tona çıktı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 17,5 artış

Motorin türleri üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 1 milyon 617 bin 998 ton, benzin türleri üretimi yüzde 20,7 artışla 530 bin 966 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 95 artışla 481 bin 687 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 78,9 artarak 213 bin 584 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 17,5 artışla 3 milyon 536 bin 233 tona çıktı.