Türkiye'nin Petrol İthalatı Mayısta Yüzde 11 Arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,12 artarak 4 milyon 263 bin 624 ton oldu. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı Rusya'dan yapıldı.

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,12 artarak 4 milyon 263 bin 624 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 17,11 azalarak 2 milyon 462 bin 848 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 126,23 artışla 1 milyon 289 bin 84 ton seviyesinde gerçekleşti.

İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,12 artarak 4 milyon 263 bin 624 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 301 bin 973 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 957 bin 989 tonla Irak ve 439 bin 31 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,19 artarak 364 bin 51 ton, motorin satışları yüzde 16,47 artışla 2 milyon 444 bin 297 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 18,55 artarak ve 2 milyon 961 bin 905 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 16,51 azaldı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı mayısta yüzde 37,54 artarak 416 bin 291 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 57,43 azalarak 81 bin 879 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 81,50 azalarak 47 bin 733 tona geriledi. Motorin türleri ihracatı ise yüzde 9,05 artarak 319 bin 520 tona çıktı.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 16,51 azalarak 993 bin 8 ton oldu.

Motorin türleri üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,44 azalarak 1 milyon 287 bin 348 ton, benzin türleri üretimi yüzde 29,48 azalarak 374 bin 462 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 2,59 azalarak 469 bin 220 tona geriledi.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 42,57 azalarak 122 bin 653 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 20,53 azalarak 2 milyon 810 bin 200 ton oldu.