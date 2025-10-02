Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı "Milli Teknoloji Kulüpler Birliği" çatısı altında buluşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK desteğiyle uygulamaya alınan Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı ile teknoloji geliştiren öğrenci kulüpleri tek çatı altında toplanacak, "Tam Bağımsız Türkiye"ye giden yolda gençlerin rolü artırılacak.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre Milli Teknoloji Kulüpler Birliği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri için ortak çatı oluşturulacak. Bu kapsamda açılan çağrıya başvurular 3 Ekim'de sona erecek.

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını geliştirirken üniversite öğrencilerini teşvik etmeyi amaçlayan platformla teknoloji ve teknoloji girişimciliği alanlarında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin gelişimi desteklenecek, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet güçleri artırılacak.

Her kulübün ihtiyacına uygun destek mekanizmalarıyla kulüplerin kapasiteleri genişletilecek. Programla Türkiye'nin gelecekteki teknoloji liderlerini ve farklı disiplinlerdeki uzman insan kaynağını yetiştirmek üzere kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulacak.

Gençlerin dinamizminin kalkınma vizyonuyla buluşturulmasıyla Türkiye Yüzyılı'na yelken açılan bu süreçte gençlerle "Tam Bağımsız Türkiye" hedefine ulaşılması hedefleniyor.

Çağrının kapsamı

Çağrıyla, teknoloji ve teknoloji girişimciliği alanında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini desteklemek ve öğrenci kulüpleri arasında sürdürülebilir bir işbirliği ağı oluşturmak, öğrencilerin bilimsel düşünme, yenilikçi projeler üretme ve girişimcilik yetkinliklerini geliştirmelerini sağlamak, kulüplerin profesyonel mentörler, alanında uzman konuşmacılarla buluşmasına katkı sunmak amaçlanıyor.

Kulüplerin bir araya gelerek ortak projeler yürütmelerini, bilgi paylaşımını ve kapasite gelişimini teşvik etmek, etkinlik ve proje desteğiyle öğrenci kulüplerinin Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"ne katkı vermesini sağlamak da hedefler arasında yer alıyor.

Çağrı kapsamında iki aşamalı başvuru yapılacak. Birinci aşama Milli Teknoloji Kulüpler Birliği platformuna üyelik başvurusu, ikinci aşama kulüp geliştirme destek başvurularını kapsayacak.

Kulüp üyeliğinin avantajları

Milli Teknoloji Kulüpler Birliğine üyelik başvuruları TÜBİTAK tarafından dış danışmanların değerlendirmelerine göre incelenecek.

Platforma üyelik, TÜBİTAK tarafından yapılan faaliyetlerde görev alma imkanı sağlıyor. Bu kapsamda üye kulüpler, teknoloji ve bilim alanında gerçekleştirilen organizasyonlarda ve çalışmalarda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında rol üstlenebiliyor.

Ağ genişletme ve işbirliği imkanlarıyla üye kulüpler, diğer üniversitelerdeki teknoloji ve girişimcilik kulüpleriyle bağlantı kurarak ortak projeler geliştirme ve işbirliği yapma şansı elde ediyor.

Organize Sanayi bölgeleri ile işbirliği kapsamında AR-GE projeleri yürüten üye kulüpler sektörel deneyim kazanma, teknik destek alma ve ortak projeler geliştirme fırsatına sahip oluyor.

"Akran ve Usta Eğitimleri" ile platforma üye teknoloji kulüpleri, eğitim ve bilgi paylaşımı yaparak faaliyetler düzenleyebiliyor. Ayrıca, bir kulübün bağlantısında bulunan sektör uzmanları, akademisyenler veya girişimciler, platformdaki tüm kulüplere açık seminerler, atölyeler ve eğitim programları organize edebiliyor. Bu sayede kulüpler, uzman kişilerle doğrudan etkileşim kurma ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırma fırsatı yakalıyor.

Platforma üye kulüpler, belirlenen ölçütleri sağladıkları takdirde kulüp geliştirme desteği çağrısına başvuru yaparak mali destek alma gibi avantajlara da ulaşıyor.

20 tematik alan belirlendi

Milli Teknoloji Kulüpler Birliği platformuna yapay zekadan siber güvenliğe, robotik ve otomasyondan finansa, çipten derin deniz ve okyanusa, geleceğin ulaşım sistemlerinden uzay ve keşif teknolojilerine kadar 20 tematik alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri başvurabilecek.

Başvuru yapacak kulüplerin, ilgili üniversite tarafından onaylanmış ve en az 10 aktif üyeye sahip olması gerekiyor.

Kulüplerin platform üyelik başvuruları http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvuru için tüm belgelerin sisteme yüklenmesi önem taşıyor.

Üyelik başvurusu kulüp başkanı veya kulüp temsilcisi tarafından yapılacak ancak akademik danışmanı olmayan kulüplerin başvurusu kabul edilmeyecek. Başvuru yapanların Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) (http://arbis.tubitak.gov.tr) kaydının bulunması gerekiyor.

Başvuru sonuçları TÜBİTAK'ın internet sitesinden ilan edilecek.

Kulüp Geliştirme Desteği

Platforma üye olmak, destek almak için yeterli olmayacak.

Destekler, teknoloji zirveleri, hackathonlar, yarışmalar, seminerler gibi organizasyonları, alanında uzman mentör veya konuşmacıların etkinliklere katılımını, laboratuvar malzemeleri, teknik ekipman, yazılım veya donanım ihtiyaçları gibi AR-GE faaliyetlerine yönelik gereksinimleri kapsıyor.

Destek başvuruları dönemsel olarak TÜBİTAK'ın internet sitesinde ilan edilen tarihlerde çevrim içi alınacak.

150 bin liraya kadar destek

Çağrı dönemi süresince her kulüp en fazla bir kez destek alabilecek. Destek tutarları, etkinlik organizasyon, konuşmacı mentor ve AR-GE proje ihtiyaçlarına göre değişecek.

Kapsam dahilindeki kulüpler bir veya birden fazla başlık için de başvuru yapabilecek. Ancak önerilen toplam destek tutarı 150 bin lirayı aşamayacak. Önerilen tutar TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek nihai destek bütçesi belirlenecek.

Destek süresi en fazla 12 ay olacak ve bu süre taahhütnamede belirtilecek.