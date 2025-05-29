Türkiye'nin Nisan İhracatında İmalat Sanayisi Yüzde 94,4 Pay Aldı

Türkiye'nin nisan ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, ithalatta ara mallarının payı yüzde 69,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta nisanda imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta nisanda ara mallarının payı yüzde 69,4, sermaye mallarının payı yüzde 14 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,3 olarak hesaplandı.

İthalatta, yılın ilk dört ayında ara mallarının payı yüzde 70,7, tüketim mallarının payı yüzde 15,6 ve sermaye mallarının payı yüzde 13,5 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Nisanda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 769 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 350 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 150 milyon dolarla ABD, 1 milyar 46 milyon dolarla İtalya, 851 milyon dolarla Fransa izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

Ocak-nisanda döneminde ihracatta ilk sırayı 7 milyar 95 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 5 milyar 377 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 130 milyon dolarla ABD, 4 milyar 352 milyon dolarla İtalya ve 3 milyar 758 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'una karşılık geldi.

Nisanda ithalatta ise ilk sıra Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 177 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 3 milyar 582 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 773 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 775 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 537 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu.

Ocak-nisan dönemindeki ithalatta da ilk sırada 15 milyar 811 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 15 milyar 123 milyon dolarla Rusya, 9 milyar 257 milyon dolarla Almanya, 5 milyar 433 milyon dolarla ABD, 5 milyar 216 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'i olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 7,8 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 0,7 azalırken, ithalat yüzde 3,4 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Nisanda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8'i, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'i buldu.

Nisanda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2 olarak kaydedildi.

Ocak-nisan döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 artarak 18 milyar 877 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 14,5 artarak 30 milyar 473 milyon dolara çıktı.

Nisanda dış ticaret açığı yüzde 24,2 artarak 9 milyar 339 milyon dolardan 11 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2024'te yüzde 64,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 61,9'a geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artarak 78 milyar 332 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 yükselişle 113 milyar 345 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,2 artarak 30 milyar 661 milyon dolardan 35 milyar 13 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2024 döneminde yüzde 71 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,1'e geriledi.

(Bitti)