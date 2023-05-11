Türkiye'nin Nisan ayı yaş meyve ve sebze ihracatı 235,7 milyon dolara ulaştı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te "Kaliteli Türk malı" algısını güçlendirmek için önemli hamleler yaptıklarını belirtti. Türk yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, "Geleneksel pazarlarımız olan Rusya, Almanya, İspanya'da kazanımlarımızı artırmanın yanında Finlandiya, Tayland, Hindistan, Malezya, Japonya ve Kanada gibi uzak ülkelerle yeni ihracat köprüleri kurmak, iş birliği yaparak karşılıklı ticareti geliştirmek için fuar, ticaret heyetleri, alım heyetleri ve teknik inceleme heyetleri etkinlikleri düzenliyoruz." dedi.

2022 yılında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2,95 milyar dolara ulaştığını, bu dönemde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 1,37 milyar dolar değerle sektör ihracatının yüzde 46'sına imza attıklarını hatırlatan Başkan Ferhat Gürüz, yaş meyve sebzede Türkiye'nin marka değerini artırma çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

"Pazar çeşitliliğinde rotamızı uzak pazarlara çevirmek zorundayız"

26 Nisan'da Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdiklerini, bu toplantıda geride kalan döneme ilişkin sektörün elde ettiği kazanımları ve gelecekte yapılması gerekenleri değerlendirdiklerini ifade eden Gürüz, şunları söyledi: "Sektörümüzün gündeminde en ön sıralarda pazar çeşitliğini artırma konusu var. Çünkü yaş meyve sebze ihracatımızı ülke gruplarına göre incelediğimizde Bağımsız Devletler Topluluğu'nun yüzde 49'luk, Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 30'luk, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 10'luk payı bulunuyor. Dolayısıyla pazar çeşitliliğinde rotamızı uzak pazarlara çevirmek zorundayız. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Uzak Ülkeler Stratejisi'nde sağlanan ilave destekler, yeni pazarlara açılma hedeflerimize yönelik önemli motivasyon artışı sağlıyor. Üretim, hasat ve hasat sonrası işlemlerin en uygun yöntemlerle yapılması konusunda, ortak aklı daha da güçlendirerek ihracat maratonumuzda yeni başarı hikayeleri yazmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yeni pazarlara ulaşmaya yönelik nisan ayının son haftasında Kanada'ya çıkarma yaptıklarını bildiren Gürüz, üyesi oldukları Kanada Ürünleri Pazarlama Birliği'nin (CPMA) organizasyonunda başkent Toronto'da 25-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2023 CPMA Yaş Meyve ve Sebze Kongre ve Ticaret Fuarı'na katıldıklarını, bu etkinlikte de ülkenin önemli alıcılarına Türk yaş meyve sebzesini tanıttıklarını ifade etti.

"Güvenilir gıda üretiminde sürekli başarı getirecek adımları atıyoruz"

Pazar çeşitliliğini artırmanın yanında ilaç kalıntısı veya bitkisel hastalık nedeniyle ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için istişare kültürüne büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Gürüz, şunları söyledi: "Geçen 12 Nisan'da Mersin'de düzenlediğimiz Yaş Meyve Sebze Sektörü İstişare Toplantısı'nda, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, zirai karantina uzmanları, İl Tarım Müdürlüğü bürokratları, akademisyenler ve ihracatçılarımızı bir kez daha buluşturduk. Sektör dinamikleri, üretim ve ihracat kanallarında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini tarladan sofraya güvenilir gıda üretiminde başarı sağlayacak eylem ve yöntemlerin eksiksiz yerine getirilmesi konusunda görüşlerini ortaya koydu. Üretimden hasada, sarartmadan paketlemeye, ambalaj çeşitlerinden pazarlamaya, yeni çeşitlerden trendlere kadar geniş bir yelpazede, sektörümüzün geleceğine yön verecek değerlendirmeler yaptık. Bu çalışmalarda da tempo yükselterek ülkemizi dünya meyve sebze ticaretinde en üst seviyelere çıkarmaya karalıyız."

Nisan ayında 235.7 milyon dolar

Türkiye'nin nisan ayındaki ihracat rakamlarını da açıklayan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, söz konusu ayda 326 bin 20 ton ürün satarak ülkeye 235,7 milyon dolar döviz kazandırdıklarını duyurdu. Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artış sağlayan Türkiye'nin ihracatına Birlik olarak yüzde 16 artışla 99 milyon dolarlık destek verdiklerinin altını çizen Başkan Ferhat Gürüz, söz konusu dönemdeki performansı ürün grupları ve ülkelere göre şöyle değerlendirdi: "Nisan ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde yüzde 16 artış ve 69,3 milyon dolar değer ile domates birinci, yüzde 16 artış ve 28,8 milyon dolar değer ile biber ikinci, yüzde 12 artış ve 28,5 milyon dolar değer ile limon üçüncü sırada yer aldı. Bu döneme ilişkin ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde ilk üç sırayı Rusya, Romanya ve Ukrayna oluşturdu. Rusya'ya yüzde 25 artışla 58,1 milyon dolarlık, Romanya'ya yüzde 30 artışla 35,1 milyon dolarlık, Ukrayna'ya yüzde 40 artışla 19,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Suudi Arabistan, Belçika, Gürcistan ve Avusturya pazarlarında da anlamlı artışlara imza attık." - ADANA