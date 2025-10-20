Haberler

Türkiye'nin Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Eksi 341,7 Milyar Dolar Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu'nun eksi 341,7 milyar ABD doları olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yurt dışı varlıkları 386,9 milyar dolara, yükümlülükleri ise 728,6 milyar dolara yükseldi. Rezerv varlıklar ise 178,4 milyar dolara ulaşarak tarihsel olarak en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Ağustos ayı itibarıyla eksi 341,7 milyar ABD doları oldu. Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 2,2 oranında artışla 386,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,8 oranında artışla 728,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar 9,1 milyar ABD doları artarak 178.4 milyar ABD doları ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,1 oranında artarak 71,6 milyar ABD doları olurken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,2 oranında azalarak 132,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 2,6 oranında azalarak 39,8 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in DİBS yükümlülükleri yüzde 8,9 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle, 2025 yılı Temmuz ayına göre yüzde 1,2 oranında artışla 223,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 1,6 oranında artarak 127,9 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,4 oranında artarak 377,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
