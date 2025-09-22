Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesine Başvurular Başladı

Limak Vakfı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğü Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) projesinde yeni dönem başvuruları 8 Ekim'e kadar devam edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje, kadın temsilinin kısıtlı olduğu Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında kadın istihdamını desteklemek amacıyla 10 yıldır yürütülüyor.

Türkiye sınırlarını aşarak küresel bir sosyal etki hareketine dönüşen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinde yeni dönem başvuruları başladı.

Program, University Ranking by Academic Performance (URAP) 2024-2025 Dünya Alan Sıralaması'nda mühendislik alanında Türkiye'den listeye giren üniversitelerin mühendislik fakültelerinde eğitim alan veya alacak olan kadın öğrencileri kapsıyor.

Bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, inşaat, endüstri, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinin 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıfında öğrenim gören veya görecek adayları kapsayan programa başvurular, 8 Ekim'e kadar sürecek.

Daha fazla kadın mühendisin iş hayatına katılmasına yönelik bir modelle kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen projeden bugüne kadar 37 ildeki 68 üniversitede 1500'den fazla öğrenci faydalandı.

Kapsayıcı bir sosyal fayda modeli oluşturan TMK projesinde, burs imkanının yanı sıra mühendislik fakültesindeki eğitim boyunca kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunacak sertifika programı, çevrim içi İngilizce dil eğitimi, mentörlük ve koçluk desteği, staj ve istihdam imkanı gibi avantajlar sunuluyor.

Mühendislikte fırsat eşitliği sağlanması hedefiyle etki alanını her geçen gün genişleten programla bugüne kadar 1546 öğrenciye öğrenim bursu, TMK mezunu 281 öğrenciye farklı sektörlerdeki şirketlerde istihdam imkanı, 135 öğrenciye de staj desteği sağlandı.

TMK projesi, "Global Engineer Girls" ismiyle Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, İspanya, Mozambik ve Fildişi Sahili dahil 7 ülkede uygulanıyor.