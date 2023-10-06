Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi olarak atanan Tanju Bilgiç, göreve başlamadan önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

1 Kasım itibarıyla Moskova'da göreve başlayacağını belirten Tanju Bilgiç, Türkiye ve Ankara ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunmak istediğini ifade etti. ATO Başkanı Baran da, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 100 milyar dolar hedefine ulaşması için Ankara Ticaret Odası olarak üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi. Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, güçlü sektörlerde ticari ilişkilerin kurulabileceğine dikkat çekerek, "Verilere baktığımızda Rusya Federasyonu'nun medikal sektöründe ithalat yaptığını görüyoruz. Ankara bu alanda ileri durumda. Türkiye'nin medikal sektör üretiminin yüzde 40'ı şehrimizde gerçekleşiyor. İlgili şirketlerle diyalog kurarak Rusya'ya medikal sektör ihracatı gerçekleştirebiliriz" dedi.

Ankara'nın sağlık turizmi kapasitesinden bahseden Baran, ATO olarak Başkent'in sağlık turizmini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, bu alanda Rusya'dan da turist çekebileceklerini kaydetti. Baran, "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan çekilen Avrupa şirketlerinin oluşturduğu boşluk, Türkiye ve Ankara ile rahatlıkla dolabilir" dedi.

Baran, tekstil, ev ve mutfak araç gereçleri dahil pek çok sektörde Rusya ile işbirliği yapılabileceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA