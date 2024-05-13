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Türkiye'nin Mart Ayı Cari İşlemler Hesabı Açık Verdi

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Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 604 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 12 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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