Türkiye'nin LPG İthalatı Nisanda Yüzde 16,2 Arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 306 bin 86 tona yükseldi. İhracat ise azaldı.

Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 306 bin 86 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan, Estonya ve Lübnan oldu.

LPG ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 16,2 artarak 306 bin 86 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 63,2 azalarak 18 bin 849 tona geriledi.

İhracat Cibuti, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, İsviçre, Marshall Adaları ve Türkiye Serbest Bölgelerine yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 32,2 azalarak 59 bin 517 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince nisanda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 370 bin 236 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 81,6 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,6 ile tüplü LPG ve yüzde 4,8 ile dökme LPG satışları izledi.