Türkiye'nin Lisanslı Elektrik Üretimi Haziranda Yüzde 9,1 Azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azalarak 23 milyon 440 bin 77 megavatsaat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun raporuna göre, lisanslı elektrik üretiminin kaynakları arasında hidroelektrik santralleri, ithal kömür santralleri, linyit santralleri, doğal gaz santralleri ve rüzgar santralleri yer aldı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azalarak 23 milyon 440 bin 77 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 32,3'ü hidroelektrik santralleri, yüzde 22,2'si ithal kömür santralleri, yüzde 14,2'si linyit santralleri, yüzde 10,8'i doğal gaz santralleri ve 9,8'i rüzgar santrallerinden elde edildi. Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azalışla 23 milyon 440 bin 77 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 6,6 azalarak 19 milyon 890 bin 267 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 40,2'si sanayi, yüzde 25,9'u kamu ve özel hizmetler sektörü, yüzde 25'i mesken aboneleri tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,6, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 7,2 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 49 milyon 208 bin 201'e ulaştı. Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 4,2, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,8 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 21,9, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 26,1, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2,7 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2 artarak 95 bin 483 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 26,5'ini doğal gaz santralleri, yüzde 24,4'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12'sini rüzgar santralleri, yüzde 10,9'unu ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.